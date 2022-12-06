الزكاة بالأوقاف توزع 500 طرد غذائيّ على الأسر الفقيرة بمحافظتي غزة والشمال

غزة-الرأي

وزّعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينيّة 500 طرد غذائيّ على الأسر المتعففة والفقيرة في محافظتي غزة والشمال، بتكلفة 75,000 شيكل، وبتمويل كريم من مؤسسة أمة واحدة، ضمن برنامج الأمن الغذائيّ.



بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم أنّ مستوى احتياج المواطنين لبرامج الأمن الغذائيّ كبير، وأهم تلك البرامج الطرود الغذائية، وسلال الخضار، وما يلزم كل أسرة لتلبية احتياجاتها الأساسية.



وأشاد اسليم بالجهود التي تبذلها مؤسسة (أمة واحدة)،من أجل مساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني، والوقوف معهم، والتخفيف من معاناتهم، مبينًا أنّ الأوقاف ستستمر في توفير المشاريع الإغاثية مع جميع الهيئات والمؤسسات الشريكة؛ لمساندة الأسر المحتاجة.

