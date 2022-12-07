وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبنات تختتم مبادرة "رياحين الرياضيات" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تعتمد خطتها التشغيلية لعام 2023م وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تطلق فعاليات حملة "بيدنا غزة جميلة" وكالة الرأي الفلسطينية حصيلة المواليد والوفيات في غزة خلال نوفمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية حماس تعلن بدء فعاليات انطلاقتها الـ35 من بيت مؤسسها وكالة الرأي الفلسطينية تدهور خطير على حالة الأسير "أبو حميد" بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 22 مواطناً من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تنشر حصيلة عمل معابر قطاع غزة ليوم أمس وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة الأسرى": حالة الأسير ناصر أبو حميد دخلت منحنى خطير جداً
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تعلن بدء فعاليات انطلاقتها الـ35 من بيت مؤسسها

07 كانون أول / ديسمبر 2022 11:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أطلقت حركة حماس، اليوم الأربعاء، سلسلة من الفعاليات على رأسها مهرجان مركزي وسط مدينة غزة بمناسبة انطلاقتها الـ 35.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي من أمام منزل مؤسس الحركة الشهيد أحمد ياسين بمدينة غزة، بحضور عدد من قيادات الحركة.

وقال القيادي في الحركة أسامة المزيني خلال المؤتمر: "تبدأ من الآن الفعاليات المختلفة والمتواصلة في كل المناطق في الداخل الخارج".

وأوضح أن الفعاليات عبارة عن أنشطة ميدانية وإعلامية وعروض عسكرية، إضافة للوحة وطنية سنقدمها في فعاليات الانطلاقة تجسد كل الخطوات التي اتخذناها في سياق العمل الوطني المشترك.

وأكد "المزيني" أن فعاليات الانطلاقة ستكون استعداداً للعرس الوطني الكبير الذي سيقام يوم الأربعاء الموافق 14/12 في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟