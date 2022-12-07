حماس تعلن بدء فعاليات انطلاقتها الـ35 من بيت مؤسسها

غزة – الرأي:

أطلقت حركة حماس، اليوم الأربعاء، سلسلة من الفعاليات على رأسها مهرجان مركزي وسط مدينة غزة بمناسبة انطلاقتها الـ 35.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي من أمام منزل مؤسس الحركة الشهيد أحمد ياسين بمدينة غزة، بحضور عدد من قيادات الحركة.

وقال القيادي في الحركة أسامة المزيني خلال المؤتمر: "تبدأ من الآن الفعاليات المختلفة والمتواصلة في كل المناطق في الداخل الخارج".

وأوضح أن الفعاليات عبارة عن أنشطة ميدانية وإعلامية وعروض عسكرية، إضافة للوحة وطنية سنقدمها في فعاليات الانطلاقة تجسد كل الخطوات التي اتخذناها في سياق العمل الوطني المشترك.

وأكد "المزيني" أن فعاليات الانطلاقة ستكون استعداداً للعرس الوطني الكبير الذي سيقام يوم الأربعاء الموافق 14/12 في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة.