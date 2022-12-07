مجمع الشفاء الطبي يكرم وفد طبياً بريطانياً

غزة - الرأي:

كرمت إدارة مجمع الشفاء الطبي، وفدا طبيا بريطانيا متخصصا في جراحة المخ والأعصاب وذلك خلال اختتام فعاليات اليوم العلمي لجراحة المخ والأعصاب الذي ضم ثلة من الاستشاريين والأطباء الجراحيين والطواقم التمريضية وفنيي العمليات من مجمع الشفاء ومستشفى غزة الأوروبي.

وأكد محمد أبو سلمية مدير عام المجمع حرص وزارة الصحة استقدام الوفود الطبية لما لذلك من أهمية في علاج المرضى والتخفيف من معاناتهم ومشقة السفر إلى الخارج لتلقي العلاج لهم ولذويهم بالإضافة إلى تبادل الخبرات الطبية الحديثة بين الطواقم الطبية العاملة في وزارة الصحة والخبرات الأجنبية الزائرة.

كما قدم شكره إلى الطواقم الطبية المحلية لما بذلوه من جهد من اجل إنجاح عمل الوفد والوفود الطبية الزائرة، مشيدا بدور هذا الفريق والفرق الطبية المحلية بالتخفيف عن أبناء شعبنا.

من جانبه دعا مدير مستشفى الجراحة بالمجمع نضال أبو هدروس، إلى ضرورة التواصل مع هذا الفريق والفرق الطبية لما له من مستوى طبي وجراحي رفيع ساهم في علاج المرضى مشيرا إلى ان التدخلات الجراحية التي أجراها الوفد نوعية ومعقدة.

وفي نهاية حفل التكريم تم تسليم الدروع والشهادات التقديرية باسم إدارة مجمع الشفاء الطبي.