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مجمع الشفاء الطبى يستقبل وفداً من الصليب الأحمر الياباني

07 كانون أول / ديسمبر 2022 06:50

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غزة – الرأي:

استقبل مجمع الشفاء الطبى وفداً من الصليب الأحمر الياباني ، حيث كان في استقبالهم د. حسن اللوح المدير الطبي للمجمع .

وأفاد د. اللوح أن زيارة الوفد التي تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك ، حيث أطلعهم على كافة الخدمات الصحية التي يقدمها المجمع ، إضافة إلى الإنجازات الكبيرة التي قدمتها الطواقم الطبية .

واستعرض د. اللوح خلال اللقاء العديد من البرامج التطويرية الصحية والإسهامات التي قدمت من أجل تجويد الخدمة الصحية المقدمة للمرضى .

وأجرى الوفد برفقة د. هاني الهيثم رئيس أقسام الطوارئ بالمجمع بجولة تفقدية لقسم الطوارئ و قسم العناية المركزة وأقسام الحضانة بمستشفى النساء والتوليد .
 

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