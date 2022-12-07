مجمع الشفاء الطبى يستقبل وفداً من الصليب الأحمر الياباني

استقبل مجمع الشفاء الطبى وفداً من الصليب الأحمر الياباني ، حيث كان في استقبالهم د. حسن اللوح المدير الطبي للمجمع .
وأفاد د. اللوح أن زيارة الوفد التي تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك ، حيث أطلعهم على كافة الخدمات الصحية التي يقدمها المجمع ، إضافة إلى الإنجازات الكبيرة التي قدمتها الطواقم الطبية .
واستعرض د. اللوح خلال اللقاء العديد من البرامج التطويرية الصحية والإسهامات التي قدمت من أجل تجويد الخدمة الصحية المقدمة للمرضى .
وأجرى الوفد برفقة د. هاني الهيثم رئيس أقسام الطوارئ بالمجمع بجولة تفقدية لقسم الطوارئ و قسم العناية المركزة وأقسام الحضانة بمستشفى النساء والتوليد .
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