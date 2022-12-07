مجمع الشفاء الطبى يستقبل وفداً من الصليب الأحمر الياباني

غزة – الرأي:

استقبل مجمع الشفاء الطبى وفداً من الصليب الأحمر الياباني ، حيث كان في استقبالهم د. حسن اللوح المدير الطبي للمجمع .



وأفاد د. اللوح أن زيارة الوفد التي تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك ، حيث أطلعهم على كافة الخدمات الصحية التي يقدمها المجمع ، إضافة إلى الإنجازات الكبيرة التي قدمتها الطواقم الطبية .



واستعرض د. اللوح خلال اللقاء العديد من البرامج التطويرية الصحية والإسهامات التي قدمت من أجل تجويد الخدمة الصحية المقدمة للمرضى .



وأجرى الوفد برفقة د. هاني الهيثم رئيس أقسام الطوارئ بالمجمع بجولة تفقدية لقسم الطوارئ و قسم العناية المركزة وأقسام الحضانة بمستشفى النساء والتوليد .

