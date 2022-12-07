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مدير عام المستشفيات يُناقش الخطة التشغيلية لمجمع الشفاء 2023

07 كانون أول / ديسمبر 2022 07:44

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غزة – الرأي:

ناقش مدير عام المستشفيات د محمد زقوت صباح اليوم، الخطة التشغيلية لمجمع الشفاء،الطبي للعام ٢٠٢٣ وذلك بحضور مدراء دوائر الادارة العامة للمستشفيات و مدراء دوائر مجمع الشفاء الطبي.

وتطرقت خطة المجمع لبرامج الحوكمة ومتابعة تطبيق سياسات الجودة وسلامة المرضى، وضبط استخدام وصيانة الأجهزة وتفعيل لجان المراضة والوفيات ومتابعة التوثيق الطبي، ورفع قدرات العاملين بمستشفى الولادة والتدريب على البروتوكولات المحدثة .

كما وركزت الخطة على الاهتمام بالبحث الصحي والمراجعات السريرية وترشيد استهلاك الأدوية.

وأثني د.زقوت على الخطة وتكامل عمل الادارات بالمجمع والذى كان له الأثر الايجابي على المواطن لحجم العمل الكبير الذي يقدمه مجمع الشفاء الطبي.

من جانبه، أوضح مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية أنه تم وضع الخطة بعد سلسلة من الاجتماعات مع مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام بالمجمع، و تحديد أهم الأولويات التي تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمجمع بدءا من تحسين خدمة الطوارئ والعيادات الخارجية وتقليل قوائم الانتظار ومتابعة اجراءات مكافحة العدوى والضبط الاداري وضبط الزيارات.

ودعت د رولا أبو ضلفة مدير دائرة التخطيط بالادارة العامة للمستشفيات الى وضع مؤشرات قياس و أدوات تقييم واضحة للخطة لسهولة المتابعة الدورية .

وناقش مدراء دوائر الادارة العامة للمستشفيات جميع محاور الخطة لضمان انسجامها مع خطة الادارة العامة للمستشفيات والخطة الاستراتيجية للوزارة.
 

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