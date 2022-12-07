سُلطة الأراضي والهيئة العربية تُوقعان مذكرة تفاهم لتوريد أجهزة مساحية

غزة – الرأي:

وقّّعت سلطة الأراضي ممثلة بالمستشار/ د. عماد الباز، والهيئة العربية للإعمار في فلسطين ممثلة بالدكتور مهندس أسامة العيسوي، مذكرة تفاهم لتوريد أجهزة مساحية لصالح سلطة الأراضي.

وذلك بهدف تطوير ودعم العمل المساحي والفني في سلطة الأراضي وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بالسرعة والدقة المطلوبة.

ومن جهته عبر رئيس سلطة الأراضي د. عماد الباز عن شكره وتقديره للهيئة العربية على هذه المنحة التي ساهمت بشكل كبير في تطوير أعمال سلطة الأراضي، ومتمنياً لهم من النجاح في خدمة قطاع غزة المحاصر.

وأشاد د. الباز بالدور الكبير التي تقوم به الهيئة العربية في إعمار قطاع غزة ودعم كافة القطاعات الحيوية، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك.

