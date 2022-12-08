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مجمع الشفاء يعقد امتحان البورد الفلسطيني لتخصص النساء والولادة

08 كانون أول / ديسمبر 2022 12:01

غزة- الرأي

أفاد د. حسن اللوح المدير الطبي لمجمع الشفاء الطبي، أنه تم عقد الامتحان السريري لأطباء البورد لتخصص النساء والتوليد في مستشفى النساء والولادة بمجمع الشفاء الطبي، مشيرا أن عدد الأطباء المرشحين لاجتياز الامتحان " 5 " أطباء وطبيبات موزعين على خمس سنوات من البرنامج.

وبين د. اللوح أن الممتحنين هم أطباء استشاريون في النساء والتوليد من مستشفى الولادة بالمجمع، بالإضافة الى عدد كبير من الاستشاريين العاملين بمستشفيات الولادة في وزارة الصحة وخارجها، وبمشاركة استشاريين من المجلس الطبي الفلسطيني للنساء والتوليد، لافتا إلى أن الامتحان ينقسم إلى عدة مستويات من سنه أولى حتى السنة الخامسة حيث قاموا بإجراء عمليات جراحية لاستئصال الرحم بإشراف الأطباء الممتحنين، وتم تقييم الأداء العملي والعلمي لهم بواسطة الاستشاريين.

هذا ويعقد امتحان البورد سنوياً ليختبر مستوى الأطباء العلمي والعملي والسلوكي على مدار السنوات الخمسة للتخصص.

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