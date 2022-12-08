وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يستقبل وفد منظمة أطباء لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تشرف على توزيع تقاوي القمح على عدداً من المزارعين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يفتتح دورة تصميم وإدارة المبادرات التربوية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تناقش خطتها التشغيلية مع مجلسها الاستشاري وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم حفلًا لتكريم مؤسسات الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيرة تشيّع شهداء جنين وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تكثف زياراتها الميدانية لمزارعي الخضار المكشوفة والمحمية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير وليد دقة ضحية الإهمال الطبي في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "الأمانة العامة" تعقد لقاءً مجتمعيًا بعنوان "نحو شراكة تنموية فاعلة" وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتدريب المهني تتفقد عدداً من المراكز المهنية الخاصة
أخبار » الأخبار الحكومية

أبو الريش يستقبل وفد منظمة أطباء لحقوق الإنسان

08 كانون أول / ديسمبر 2022 02:27

أبو الريش يستقبل وفد منظمة أطباء لحقوق الإنسان
أبو الريش يستقبل وفد منظمة أطباء لحقوق الإنسان

غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش، وفد منظمة أطباء لحقوق الأنسان برئاسة د. صلاح الحاج يحيى والوفد الطبي المرافق له.

جاء ذلك، بحضور الوكيل المساعد د. عبد اللطيف الحاج ، ومدير عام المستشفيات د.محمد زقوت ومدير عام التعاون الدولي والمشاريع د.مروان أبو سعدة .

حيث ثمن د. أبو الريش دور الوفود الطبية المختصة ضمن وفد المنظمة والتي تتوالى في الوصول إلى قطاع غزة لإجراء مختلف العمليات الجراحية التخصصية للمرضى والمساهمة في تخفيف قوائم الانتظار، وتحقيق تبادل الخبرات مع الطواقم المحلية .

 ويضم الوفد الطبي مجموعة من استشاريي الجراحة في العيون والعظام والجراحة العامة يبدأون اليوم معاينة الحالات المرضية وإجراء العمليات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟