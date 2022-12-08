أبو الريش يستقبل وفد منظمة أطباء لحقوق الإنسان

غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش، وفد منظمة أطباء لحقوق الأنسان برئاسة د. صلاح الحاج يحيى والوفد الطبي المرافق له.

جاء ذلك، بحضور الوكيل المساعد د. عبد اللطيف الحاج ، ومدير عام المستشفيات د.محمد زقوت ومدير عام التعاون الدولي والمشاريع د.مروان أبو سعدة .

حيث ثمن د. أبو الريش دور الوفود الطبية المختصة ضمن وفد المنظمة والتي تتوالى في الوصول إلى قطاع غزة لإجراء مختلف العمليات الجراحية التخصصية للمرضى والمساهمة في تخفيف قوائم الانتظار، وتحقيق تبادل الخبرات مع الطواقم المحلية .

ويضم الوفد الطبي مجموعة من استشاريي الجراحة في العيون والعظام والجراحة العامة يبدأون اليوم معاينة الحالات المرضية وإجراء العمليات.