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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2412)الاثنين12 ديسمبر 2022

12 كانون أول / ديسمبر 2022 10:31

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2412)الاثنين12 ديسمبر  2022

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حدث في مثل هذا اليوم

12كانون أول (ديسمبر)

  • 2004م كتائب عز الدين القسام وصقور الفتح تعلنان مسؤوليتهما عن تفجير نفق تحت موقع عسكري قرب معبر رفح مما أدى إلى مقتل 5 جنود صهاينة وجرح 6 آخرين.
  • 2003م إصابة سبعة صهاينة في نابلس برصاص مقاوم فلسطيني
  • 2003م وفاة الشاعرة فدوى طوقان التي في مدينة نابلس، عن عمر ناهز الثلاث و ثمانين عاماً.
  • 2001م الشهيدان القسّاميّان أمجد فياض (20 عاماً) وعلي عاشور (19 عاماً) من مدينة خانيونس، اقتحما مستوطنة "غوش قطيف" و يشتبكون مع جنود الاحتلال، وأوقعا إصاباتٍ في صفوف الصهاينة قبل أن يسقطا شهيدين.
  • 2001م عملية استشهادية بالقرب من مدينة قلقيلية نفذها البطل عاصم حسن ريحان من قريبة تل قضاء نابلس، حيث قام الاستشهادي بتفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته وبعد أن فجر نفسه كانت هناك مجموعة من رجال المقاومة وأطلقوا النار على الحافلة وأدت هذه العملية إلى مقتل 10 صهاينة وإصابة 30 آخرين بجراح مختلفة.
  • 2001م الشهيد القسّاميّ عاصم ريحان (21معاماً) من بلدة تل ، يهاجم حافلة مستوطنين صهاينة على مدخل مستوطنة "عمانوئيل" قرب نابلس ، و يوقع 10 قتلى و 25 جريحاً في صفوف الصهاينة قبل أن يسقط شهيداً .
  • 1994 وفاة الأديب الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا (ولد عام 1920 واكتسب الجنسية العراقية) في بغداد.
  • 1988 م زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يعلن قبوله بـ "حق" إسرائيل في الوجود.
  • 1964م صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2242مبالتصدّي لمحاولة تهويد القدس.
  • 1946 م مجلس جامعة الدول العربية يصدر قراره رقم 142مالقاضي برفض مشروع تقسيم فلسطين لبن العرب واليهود.
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