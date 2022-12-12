النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2412)الاثنين12 ديسمبر 2022
أخبار فلسطينية
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- فلسطين تطالب بمنع نتنياهو من تنفيذ اتفاقيات الائتلاف مع اليمين المتطرف
- مساع فلسطينية مع الأمم المتحدة لضم إسرائيل إلى «قائمة العار»
- أمن السلطة يشنُّ حملة استدعاءات مسعورة في صفوف نشطاء "حماس"
- "حماس" تنعى الفتاة "زكارنة" وتدعو لمواصلة الاستنفار لصدّ عدوان الاحتلال
- »القدس: محكمة إسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لإخلاء عائلة من منزلها بالبلدة...
- عائلته توجهت لزيارته اليوم.. الاحتلال يعيد الأسير أبو حميد لسجن "الرملة"
- الجنايات الكبرى بغزة تصدر حكمًا بالسجن المؤبد في قضية قتل المغدور محمد السواركة
أخبار إسرائيلي
- نتنياهو يحسم مسألة انتخاب رئيس جديد للكنيست ويسعى إلى سن قوانين بصورة خاطفة
- إسرائيل والإمارات تصادقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
- إسرائيل تتجه لحسم ملكية كنيسة بالقدس تطالب بها روسيا
- ائتلاف نتنياهو يخطط لتقليص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة
- إسرائيل والإمارات تصادقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
اخبار دولية
- واشنطن تعرقل تحديث لائحة أممية للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية
- مبعوثة أممية تبدأ مهمة التحقيق في ضم إسرائيل لـ”القائمة السوداء”.. وتل أبيب تستعد للإفلات من العقاب
- تحقيق أممي بجرائم الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين
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اخبار عربية
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الاحتلال الإسرائيلي بصدد حسم ملكية كنيسة في القدس المحتلة تطالب بها روسيا
- استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
- الاحتلال يصدر قرارا بهدم بناية في بلدة سلوان في القدس ويخطر بوقف العمل والبناء في 15مسكنا ومنشأة في الخليل ورام الله
- مبعوثة أممية تبدأ مهمة التحقيق في ضم إسرائيل لـ”القائمة السوداء”.. وتل أبيب تستعد للإفلات من العقاب
- فلسطين تطالب بمنع نتنياهو من تنفيذ اتفاقيات الائتلاف مع اليمين المتطرف
- جيش الاحتلال يبدأ مناورات “شتاء ساخن” المفاجئة على حدود غزة ولبنان.. والمقاومة تستعد لكل الاحتمالات
- باحث وجنرال إسرائيلي: الأجواء السائدة اليوم شبيهة بالأيام السابقة للانتفاضة الأولى
- قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية
- نقل الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد إلى المستشفى بشكل
الشرق الأوسط
الاخبار اللبنانية
- مناورة «استثنائية» على حدود غزة: المقاومة ترفع تأهّبها
- إخطارات للاحتلال الإسرائيلي بالهدم في القدس والخليل ورام الله
- واشنطن تعرقل تحديث لائحة أممية للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية
- «عرين الأسود» تتبنّى عمليتَي حوارة وبيت فوريك: سنُحاور الاحتلال بالرصاص
- الانتفاضة الأولى: «أراه طالعاً من حجر»
- في ذكرى انتفاضة الحجارة: حتمية الانفجار واعتباطيّة الحل السلمي
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- إضاءة شجرة الميلاد في مدينة روابي الفلسطينية
- إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب
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”الشروق المصرية
- نتنياهو لـ13 سفيرا أمميا: من الممكن التوصل إلى اتفاقيات سلام جديدة
- استشهاد طفلة فلسطينية برصاص إسرائيلي في جنين
- الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين ويصيب 3 آخرين بالضفة الغربية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- أمن السلطة يشنُّ حملة استدعاءات مسعورة في صفوف نشطاء "حماس"
- "حماس" تنعى الفتاة "زكارنة" وتدعو لمواصلة الاستنفار لصدّ عدوان الاحتلال
- خاص خضر: انتهاكات الاحتلال في الضفة تُعرِّي السلطة وأجهزة أمنها
- استشهاد فتاة برصاص الاحتلال في جنين
- تقرير الحامية الجنوبية للأقصى.. سلوان تواجه الأنفاق التهويدية والتهجير القسري
- بالفيديو مقاومون يتصدون لاقتحام جيش الاحتلال لجنين
- القيادي "بدران": الاعتقال السياسي مُجَرّم ومرفوض ويُمثّل طعنة في ظهر الوحدة
صحيفة الأيام
- أهالي عرب الرماضين يقدمون التماساً ضد ما تسمى "الإدارة المدنية"
- الاحتلال يصدر قرارات بهدم مبانٍ ومنازل سكنية ومنشآت
- عمّان: الرئيس يشارك بإطلاق وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في الأقصى
- القدس: محكمة إسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لإخلاء عائلة من منزلها بالبلدة القديمة
- عطاءات لبناء 1380 وحدة استيطانية في القدس
- 4 إصابات واعتقال 3 مواطنين خلال اقتحام الاحتلال جنين
- نقل الأسير أبو حميد بشكل عاجل إلى مستشفى مدني
- الكشف عن سرقة أسلحة وذخيرة من قاعدة للجيش الإسرائيلي
- أهالي عرب الرماضين يقدمون التماساً ضد ما تسمى "الإدارة المدنية"
- »الاحتلال يصدر قرارات بهدم مبانٍ ومنازل سكنية ومنشآت
- »عمّان: الرئيس يشارك بإطلاق وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في الأقصى
- »القدس: محكمة إسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لإخلاء عائلة من منزلها بالبلدة...
- »عطاءات لبناء 1380 وحدة استيطانية في القدس
- »4 إصابات واعتقال 3 مواطنين خلال اقتحام الاحتلال جنين
- »نقل الأسير أبو حميد بشكل عاجل إلى مستشفى مدني
- »الكشف عن سرقة أسلحة وذخيرة من قاعدة للجيش الإسرائيلي
- »أهالي عرب الرماضين يقدمون التماساً ضد ما تسمى "الإدارة المدنية"
صحيفة القدس
- محدث|| 3 معتقلين.. استشهاد طفلة و3 إصابات برصاص الاحتلال في جنين
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
- الأسرى في "عوفر" يرجعون وجبات الطعام اليوم
- عائلته توجهت لزيارته اليوم.. الاحتلال يعيد الأسير أبو حميد لسجن "الرملة"
- الجنايات الكبرى بغزة تصدر حكمًا بالسجن المؤبد في قضية قتل المغدور محمد السواركة
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» الحياة الجديدة
- استشهاد الطفلة جنى زكارنة برصاص الاحتلال في جنين
- زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غرب المكسيك
- أسرى "عوفر" يقررون إرجاع وجبتي طعام تضامنا مع الأسيرين أبو حميد ودقة
- الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم قلنديا
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وكالة الرأي
- استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في جنين
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة والقدس
- وزارة العدل تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد
- وزارة العمل تتفقد آلية العمل بملف التصاريح على حاجز بيت حانون
- أسرى "حوارة" يُهددون بإضراب مفتوح عن الطعام
- الاحتلال يزعم ضبط 5 آلاف رصاصة في طريقها للضفة
- قوات الاحتلال تقتحم سجن "هداريم" وتفتش غرف الأسرى
وكالة صفا
- بين محطات النجاح والانتقادات.. كيف أصبحت حماس بعد 35 عامًا؟
- أدوا طقوسًا تلمودية
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الذاكرة الفلسطينية.. أهم أحداث 12 ديسمبر
- بالفيديو شهيدة واعتقالات باقتحام الاحتلال مدينة جنين
- بالصور متحف "هيخط" بحيفا.. الاسم "صهيوني" والآثار فلسطينية شاهدة على الترويج لـ"الوهم"
- مواسم وطقوس الفلسطينيين.. كيف حظرها الاحتلال خشية تحولها لـ"مقاومة"؟
- إشارات جديدة في محور عمان- رام ألله"
- الرئيس جلس بجانب”الوصي الهاشمي “..توقيع وثيقة “وقفية المصطفى” في المسجد الأقصى
- محدث: استشهاد طفلة وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في جنين (فيديوهات)
- لهذا السبب.. هجوم إسرائيلي على منتخب المغرب وقطر
- جنرالات إسرائيليون: جيشنا يمر بأخطر أزمة في تاريخه
- نتنياهو يحسم مسألة انتخاب رئيس جديد للكنيست ويسعى إلى سن قوانين بصورة خاطفة
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فلسطين اليوم
- فصائل المقاومة : جريمة استهداف الأطفال نكراء والمقاومة المتصاعدة في الضفة قادرة على الثأر
- صحة غزة: منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية يُعقد من إجراء العمليات الجراحية للمرضى
- إعلان الحداد والإضراب الشامل
- محدث بالفيديو والصور استشهاد طفلة بطلق ناري من قناص "إسرائيلي" خلال اقتحامه جنين
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
- بالفيديو سرايا القدس- كتيبة جنين: اكتشفنا «قوة خاصة» صهيونية بمخيم جنين وحققنا إصابات مباشرة في قوات الاحتلال
عرب 48
- وحدات القمع تقتحم "رامون" وتنكل بالأسرى
- معتقلو "حوارة" يهددون بالإضراب والاحتلال ينكل بأسرى "هداريم"
- الاحتلال يخطر بوقف العمل بطريق ومنشآت بالأغوار و11 منزلا بالخليل
- إسرائيل تتجه لحسم ملكية كنيسة بالقدس تطالب بها روسيا
- ائتلاف نتنياهو يخطط لتقليص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة
- عملية تشكيل الحكومة: ليفين رئيسا مؤقتا للكنيست
- الاحتلال يضبط 5 آلاف رصاصة كانت بطريقها للضفة
- إسرائيل والإمارات تصادقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
-
وكالة وفا
- أسرى "عوفر" يقررون إرجاع وجبتي طعام تضامنا مع الأسيرين أبو ح ...
- استشهاد الطفلة جنى زكارنة برصاص الاحتلال في جنين
- إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم ال ...
حدث في مثل هذا اليوم
12كانون أول (ديسمبر)
- 2004م كتائب عز الدين القسام وصقور الفتح تعلنان مسؤوليتهما عن تفجير نفق تحت موقع عسكري قرب معبر رفح مما أدى إلى مقتل 5 جنود صهاينة وجرح 6 آخرين.
- 2003م إصابة سبعة صهاينة في نابلس برصاص مقاوم فلسطيني
- 2003م وفاة الشاعرة فدوى طوقان التي في مدينة نابلس، عن عمر ناهز الثلاث و ثمانين عاماً.
- 2001م الشهيدان القسّاميّان أمجد فياض (20 عاماً) وعلي عاشور (19 عاماً) من مدينة خانيونس، اقتحما مستوطنة "غوش قطيف" و يشتبكون مع جنود الاحتلال، وأوقعا إصاباتٍ في صفوف الصهاينة قبل أن يسقطا شهيدين.
- 2001م عملية استشهادية بالقرب من مدينة قلقيلية نفذها البطل عاصم حسن ريحان من قريبة تل قضاء نابلس، حيث قام الاستشهادي بتفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته وبعد أن فجر نفسه كانت هناك مجموعة من رجال المقاومة وأطلقوا النار على الحافلة وأدت هذه العملية إلى مقتل 10 صهاينة وإصابة 30 آخرين بجراح مختلفة.
- 2001م الشهيد القسّاميّ عاصم ريحان (21معاماً) من بلدة تل ، يهاجم حافلة مستوطنين صهاينة على مدخل مستوطنة "عمانوئيل" قرب نابلس ، و يوقع 10 قتلى و 25 جريحاً في صفوف الصهاينة قبل أن يسقط شهيداً .
- 1994 وفاة الأديب الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا (ولد عام 1920 واكتسب الجنسية العراقية) في بغداد.
- 1988 م زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يعلن قبوله بـ "حق" إسرائيل في الوجود.
- 1964م صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2242مبالتصدّي لمحاولة تهويد القدس.
- 1946 م مجلس جامعة الدول العربية يصدر قراره رقم 142مالقاضي برفض مشروع تقسيم فلسطين لبن العرب واليهود.
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