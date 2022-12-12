مدرسة الأوقاف الشرعيّة للبنات تُنفّذ المعرض العلميّ (استراتيجيات التعلم الحديث)

غزة- الرأي

نفّذت مدارس الأوقاف الشرعيّة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم - شرق خان يونس، معرضًا علميًّا بعنوان (استراتيجيات التعلم الحديث)، وذلك في إطار تجويد الخدمة التعليميّة والتربويّة، والارتقاء بأداء المدارس.

بدورها، أكّدت مدير عام التعليم الشرعيّ د. كفاح الرملي على أهمية التعاون المشترك بين مدارس الأوقاف ومدارس وزارة التربية والتعليم في المجالات المختلفة، منوّهةً بأن المعرض تناول أساليب التعليم النشط بكفاءة عالية.

من جهته، أشار مدير دائرة مدارس الأوقاف الشرعيّة أ. عبد السلام قوصة إلى أنّ هذا اللقاء النوعيّ يُعَدُّ الأول على مستوى تعاون المدارس العنقوديّة، من أجل تطوير الخدمة التعليميّة والتربويّة، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم المبذولة في تطوير الأداء التربويّ لدى المعلمات.