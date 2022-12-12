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لا زالت في طور الإنشاء

الأشغال: لم يتم الاتفاق على آلية الاستفادة من المشاريع المصرية

12 كانون أول / ديسمبر 2022 12:19

المشاريع المصرية
المشاريع المصرية

غزة - الرأي:

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن المشاريع المصرية لا زالت في طور الإنشاء ولم يتم الاتفاق حتى اللحظة مع الأشقاء المصريين حول آلية الاستفادة منها والتوزيع.

جاء ذلك بعد تداول عدد من وسائل الإعلام صباح اليوم الاثنين تصريحات مجتزأة لوكيل الوزارة المهندس ناجي سرحان حول مشاريع الإسكان المصرية، وألية توزيعها والاستفادة منها.

ونشرت وزارة الأشغال أمس تصريحات للوكيل سرحان، كشف فيها عن آخر تطورات الإعمار والمنحة المصرية لإعمار غزة.

قال إنه من المتوقع الانتهاء من بناء وتشطيب المدن المصرية الثلاث بقطاع غزة في منتصف عام 2023 على أن يتم بدء التسكين مع نهاية العام ذاته، حيث تشمل المدن نحو 2500 وحدة سكنية.

وشدد أنه لم يتم اختيار أسماء أو مستفيدين من شقق المدن المصرية أو طرح رابط للتسجيل حتى اللحظة، مبيناً أنه سيتم طرح الرابط فور الانتهاء من مراحل البناء والتشطيب وبعدها سيكون هناك قرعة علنية لاختيار الأسماء.

ولفت إلى أنه لم يتم تحديد أسعار الشقق في المدن المصرية حتى اللحظة، لافتاً أن مساحة الشقة الواحدة تبلغ حوالي 140 متر.

وأوضح سرحان أنه تم تقديم العديد من الخطط للجانب المصري حول آلية طرح وتوزيع الشقق في المدن المصرية وفي انتظار الموافقة من قبلهم.

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