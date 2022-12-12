سلطة المياه تناقش مقترح الشروط الفنية لترخيص الآبار مختلفة الأغراض

غزة- الرأي

عقدت وحدة مصادر المياه في سلطة الميياهوجودة اليئة، ورشة عمل لمناقشة مقترح الشروط الفنية لترخيص الآبار مختلفة الأغراض .

وأكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، على ضرورة وجود نظام خاص بالشروط الفنية لترخيص الابار مختلف الأغراض في إطار تنظيم ترخيص تلك الابار بدون ان يشكل خطراً وضرراً على المياه الجوفية.

وأوضح مدير عام وحدة مصادر المياه د. منذر سالم، أن الورشة جاءت لمناقشة الشروط الفنية لترخيص الابار الجديدة مختلفة الأغراض و ذلك وفق لقانون المياه الفلسطيني رقم (3) 2002م و ذلك لتنفيذ هذه الإجراءات بعد اعتمادها كنظام من الجهات العليا بكفاءة وفعالية بما تقتضيه المصلحة العامة منها حماية و تنظيم مصادر المياه في قطاع غزة.

في حين جمعت الورشة بين الوحدات والادارات العامة كــ وحدة التخطيط والمشاريع ووحدة الشئون التنظيمية .

فيما اعتبر د. ابراهيم، أن وضع نظام و محددات ترخيص الابار من ضمن استراتيجية عمل سلطة المياه وجودة البيئة والعمل على تحقيق الأهداف العامة يما يضمن المصلحة العامة.