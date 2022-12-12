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سُلطة الأراضي تناقش الخطة التشغيلية وتطلق شعارها للعام 2023

12 كانون أول / ديسمبر 2022 12:58

سُلطة الأراضي تناقش الخطة التشغيلية وتطلق شعارها للعام 2023(1)
سُلطة الأراضي تناقش الخطة التشغيلية وتطلق شعارها للعام 2023(1)

غزةالرأي

أطلقت سُلطة الأراضي شعارها للعام القادم 2023 والذي جاء تحت عنوان (ثبت ملكيتك -وطوب عقارك )، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها سلطة الأراضي لتشجيع المواطنين على تثبيت ملكياتهم وتسجيلها إضافة إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

جاء ذلك، خلال مناقشة الخطة التشغيلية للعام 2023 بحضور رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز و م. ميساء مقداد- مدير وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي و والمدراء العامون وكافة الموظفين في مختلف الإدارات والمكاتب التابعة لسلطة الأراضي.

من جهته، أكد رئيس سلطة الأراضي على أن سلطة الأراضي تسعى خلال العام القادم الى تجويد الخدمات المقدمة وتثبيت الملكيات وتقليل التسجيل على الشيوع من خلال اصدار خارطة توضح إحداثيات وحدود الأرض المسجلة مع كوشان الطابو إضافة الى تطوير أنظمة العمل في كافة الادارات واستكمال الحوسبة لكل الاجراءات المطلوبة وصولا الى الحوسبة الشاملة.

بدورها اشارت م. ميساء مقداد مدير وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي، الى أن سلطة الأراضي تسعى خلال العام القادم الى تنفيذ كافة البرامج المحددة في عام 2023 و تطوير ما هو معمول به بما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطن.

ويأتي ذلك من خلال استكمال حوسبة المعلومات العقارية بشكل متكامل وتطوير نظام رقابي شامل للحفاظ على أملاك الحكومة تطوير أرشيف سلطة الأراضي للمحافظة على الوثائق والمستندات وتسهيل المعاملات إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية وتنمية مهارات وقدرات الكادر البشري العامل و استكمال الاعمال والإجراءات لضبط وتنظيم العمل المساحي، لتقديم خدمات عقارية مميزة بأساليب وتقنيات تكنولوجية حديثة تلبي احتياجات متلقي الخدمة والوصول إلى قواعد بيانات الملكيات العقارية موثقة ومحدثة ومتطابقة إلكترونياً وخرائطياً مع سجلات آمنة ومستقرة.

كما أكدت سلطة الأراضي في خطتها –على أنها ستعمل خلال العام القادم على منع التعديات على الأراضي الحكومية ووقفها واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا ًمن خلال العمل المستمر مع المكاتب الفرعية والجهات الحكومية ذات العلاقة .

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