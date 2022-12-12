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الإرشاد بالأوقاف تنفذ مشروع القوافل الدعوية على مستوى القطاع

12 كانون أول / ديسمبر 2022 01:27

الإرشاد بالأوقاف تنفذ مشروع القوافل الدعوية على مستوى القطاع
الإرشاد بالأوقاف تنفذ مشروع القوافل الدعوية على مستوى القطاع

غزةالرأي

نفذت الادارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشروع القوافل الدعوية الذي استهدف المناطق الحدودية في جميع المحافظات، وذلك في إطار تعزيز الجهود الدعوية في الأحياء النائية، بمشاركة واسعة من الخطباء والوعاظ.

بدوره أكد مدير عام الدعوة والارشاد أ. أمير أبو العمرين، أن تنفيذ مشروع القوال الدعوية في المناطق الحدودية يأتي بهدف تعزيز الحالة الإيمانية لدى شرائح المجتمع ورفع روح الانتماء للقيم الإسلامية والآداب العامة، وترسيخ العمل الدعوي الميداني.

ونوه أن الأوقاف تبذل جهوداً كبيرة للوصول للأحياء الحدودية وتٌمهد الطريق للدعاة لاستمرار النشاط في الميادين والساحات العامة.

وأشار أبو العمرين، أن توصيل الرسالة الدعوية لسكان هذه المناطق عبر المخاتير والوجهاء، من خلال زيارة أهالي ودواوين العائلات، مشيداً بجهود الدعاة والخطباء المشاركين في الجولات الدعوية والتي تساهم بشكل كبير في الارتقاء بملف الدعوة والإرشاد.

الإرشاد بالأوقاف تنفذ مشروع القوافل الدعوية على مستوى القطاع 318865169_5735685293194167_3174691656462156386_n 318334775_5735685213194175_469668782430047542_n
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