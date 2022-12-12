الأوقاف وشؤون الإصلاح يبحثان آليات التعامل مع أملاك الوقف

غزة- الرأي

بحثت العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة مع شؤون الإصلاح والعشائر، آليات تقديم برنامج مشترك؛ لتثقيف المجتمع بأهمية أملاك الوقف، وكيفية التعامل معها، وذلك في إطار الترتيبات الخاصة ببرنامج أملاك الوقف المنوي تنفيذه خلال الشهر الحاليّ.

بدورها أوضحت الإعلامية أ. ربا قنوع أهمية تنفيذ البرنامج الوقفيّ؛ من أجل تثقيف المجتمع المحلي بأملاك الوقف وأحكامه الشرعيّة وضوابطه الحاكمة، والمحافظة عليه من أي تعديات مستقبليّة، خاصةً الأملاك الوقفيّة الغائبة عن الجهات الرسميّة وآليات التعامل معها.

وأشارت إلى ضرورة نشر ثقافة الوقف التي تساهم في الارتقاء بمكانة المؤسسة الدينيّة، والعمل على زيادة أعدادها في المحافظات كافة.

من جهته أشاد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصلاح والعشائر د. علاء الدين العكلوك، بجهود الأوقاف في تقديم برامج توعوية لخدمة المجتمع المحلي، وتعزيز المفاهيم الخاصة بالبرامج الدينيّة والوقفيّة، مبديًا استعداده للمشاركة والتنفيذ لصالح المجتمع الفلسطينيّ.