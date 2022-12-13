وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية الغصين لـ"الرأي": توقيع اتفاقية لافتكاك شهادات الطلبة الجامعية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: جاري العمل على تنفيذ قرار خصم مرابحات ما قبل 2014 وكالة الرأي الفلسطينية هيئة العمل التعاوني برفح تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية وكالة الرأي الفلسطينية العمل وأمان ماليزيا توقعان مشروع افتكاك الشهادات مقابل العمل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خزاعة تشرع بإزالة بعض المكبات العشوائية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تعقد اجتماعها الدوري مع رؤساء الأقسام وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الرمال الشماليّ بالأوقاف تفتتح بئر مياه وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية المصدر يستقبل رئيس نادي المصدر
أخبار » الأسرة و المجتمع

الآثار السلبية للإفراط فى استخدام السكر.. أبرزها السمنة والإصابة بالقلب

13 كانون أول / ديسمبر 2022 08:32

الآثار السلبية للإفراط فى استخدام السكر.. أبرزها السمنة والإصابة بالقلب
الآثار السلبية للإفراط فى استخدام السكر.. أبرزها السمنة والإصابة بالقلب

"الزيادة المستمرة في استخدام السكر تشكل خطر الإصابة بأمراض القلب، بطريقة مباشرة وغير مباشرة"، كما توضح كيت باتون، المتخصصة في التغذية الوقائية لأمراض القلب ،كيفية تأثير السكر على قلبك، وشرايينك، وكيفية اتباع نظام غذائي مناسب، وفقًا لما نشره موقع  Health.
السمنة
تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من السكريات المضافة أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب ، ويؤثر السكر على القلب بعدة طرق، من بين أكثرها وضوحا زيادة الوزن،"النظام الغذائي الغني بالسكر يمكن أن يساهم في السمنة. حيث أن السمنة تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري ،وارتفاع ضغط الدم ،والكوليسترول المرتفع ،وكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
السكر وقلبك
قد يؤثر السكر أيضًا على قلبك وشرايينك بشكل مباشر،تشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر تؤثر على قلبك بعدة طرق:
دهون الثلاثية
عندما تفرط في تناول الطعام ، يخزن جسمك سعرات حرارية إضافية كنوع من الدهون يسمى الدهون الثلاثية،يمكن للأنظمة الغذائية السكرية أن تزيد من نسبة الدهون الثلاثية في جسمك. كما أن وجود مستويات عالية من الدهون الثلاثية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
ضغط الدم
قد تساهم السمنة المرتبطة بالنظم الغذائية المحملة بالسكر في ارتفاع ضغط الدم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
الالتهاب
يمكن أن يسبب السكر التهابات في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي النظام الغذائي الغني بالسكر إلى التهاب مزمن يمكن أن يضغط على القلب والأوعية الدموية ،ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. 
السكر المضاف 
ليست كل السكريات متشابهة، يمكن أن تكون السكريات الطبيعية الموجودة في أطعمة مثل" الحليب ،والفواكه "جزءًا من نظام غذائي صحي. ما تريد مراقبته هو السكريات المضافة.
 
تشمل السكريات المضافة سكر المائدة الأبيض، أو العسل، أو تُسكب على الفطائر. السكريات المضافة هي أيضًا مكونات شائعة في الأطعمة المصنعة. تجدها في حلويات مثل الصودا والزبادي المحلى والبسكويت والآيس كريم.
 
هناك عدة نصائح إذا كنت تحاول التخلص من المشروبات السكرية
 
تعد المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية،والعصائر مصدرًا رئيسيًا للسكر المضاف، يمكن أن تحتوي علبة واحدة من الصودا على أكثر من الحد اليومي الموصى به،ومن جانبها تقول باتون: "أهم شيء يجب أن تفعله لخفض تناول السكر: لا تشرب تلك المشروبات التي تحتوي علي نسب عالية من السكريات".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟