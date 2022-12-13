الاستمرار في تنفيذ مشروع لتحسين شبكة المياه في النصيرات

الوسطى- الرأي

تواصل سلطة المياه الفلسطينية بتمويل البنك الدولي وبالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية النصيرات، تنفيذ مشروع مياه استراتيجي في نفوذ النصيرات ضمن المشروع الكامل لتطوير المياه في قطاع غزة.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين شبكة المياه في النصيرات، حيث يتم تمديد خطوط تغذية ناقلة من وإلى خزان المياه في أرض الفليت وسط النصيرات.

وتتضمن الأعمال الميدانية تمديد خطوط ناقلة ومغذية للشبكات وصيانة للآبار وخزانات المياه والطرق والحفريات، بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 712 ألف دولار، كما سيتم خلط مياه الآبار الرئيسية بمياه المكروت الواردة من الأراضي المحتلة، في خزانات المياه وضخها للمواطنين في الشبكة بجودة مناسبة، حيث تقوم شركة سقا وخضري للمقاولات بتنفيذ المشروع.