سلطة المياه وجودة البيئة تستقبل وفد من جامعة الازهر

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم وفد من جامعة الازهر ممثل بالدكتور خالد عبيد مدير معهد المياه والبيئة بجامعة الازهر، وم. محمد الوزير مدير عام الهندسة والصيانة في جامعة الازهر وذلك لمناقشة أبرز الملفات المشتركة بين الطرفين.

حيث أكد د. يوسف أنه هناك تعاون وثيق مع جامعة الازهر خاصة فيما يتعلق بقضايا قطاعي المياه والبيئة، تحديدا فيما يتعلق بالبنية التحتية وأبرز التحاليل الممكن اجرائها في المختبرات.

حيث رحب د. يوسف على امكانية تعزيز التعاون المستقبلي من خلال فتح الأفق فيما يتعلق بالأبحاث ومشاريع البنية التحتية المشتركة من خلال عقد لقاءات ومناسبة توعوية مشتركة.

في حين أضاف مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع م. مازن البنا أن من ضمن استراتيجية سلطة المياه وجودة البيئة فتح التشارك مع المؤسسات لتوسيع مساحة العمل المتبادل مع الجهات والمؤسسات الشريكة، مؤكدا على ضرورة تفعيل بعض القضايا أكاديميا مثل قضايا حفر الآبار والاستفادة من أطروحات الطلبة بالدراسات الاكاديمية العليا.