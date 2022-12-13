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التعليم الشرعيّ بالأوقاف يفتتح الفصل الثالث لدبلوم الأئمة والخطباء

13 كانون أول / ديسمبر 2022 12:23

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة للتعليم الشرعيّ بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة الفصل الثالث من برنامج (دبلوم الأئمة والخطباء) على مستوى محافظات القطاع في نسخته الأولى، وذلك في إطار تأهيلهم للنهوض بالرسالة الدعويّة في المساجد والمجتمع.

بدورها أوضحت مدير عام التعليم الشرعيّ بالأوقاف د. كفاح الرملي أنّ البرنامج يهدف إلى الارتقاء بأداء الأئمة والخطباء في الجوانب المعرفيّة والمهاريّة المتعلقة بعملهم، منوهةً بضرورة امتلاك الداعية لمفاتيح العلم المتعددة، وأهمية معرفته لكيفية التعامل الأمثل مع القرآن وميراث السنة والتاريخ الإسلاميّ.

وأشارت الرملي إلى أنّ مدة الدبلوم عام واحد، لافتةً إلى أنّ آثار هذا البرنامج ستُظهر جودة الأداء الدينيّ والدعويّ المنبريّ عند جميع المنتسبين لوزارة الأوقاف.

ودعت الملتحقين بالدبلوم إلى الاستفادة من المساقات التعليميّة، وتنمية المهارات الخطابيّة؛ بهدف تطوير العمل الدعويّ، والارتقاء بعمل الدعاة داخل المحافظة، مشيدةً بجميع الجهود المبذولة من قبل الطواقم العاملة على هذا الدبلوم، الذي سيحدث نقلة نوعية في مسار الدعوة والداعية.

من جهته أفاد مدير الدائرة العلميّة أ. أحمد أبو دلال أنّ المرحلة القادمة ستشهد إقامة الحفل الختاميّ للدفعة الأولى من خريجي برنامج الدبلوم بعد انتهاء الفصل الدراسيّ الثالث، الذي سيتم فيه تكريم المشاركين في تجربة الدبلوم الأولى.

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