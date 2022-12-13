رئيس بلدية المصدر يستقبل رئيس نادي المصدر

الوسطى- الرأي

استقبل م. احمد كمال الدين المصدر رئيس بلدية المصدر في مكتبه صباح اليوم الأحد رئيس نادي المصدر أ. أيمن المصدر.

وجاءت الزيارة تقديرا لجهود بلدية المصدر في دعم نادي المصدر الرياضي وتقديم الزي الرسمي للنادي المشارك في دوري الدرجة الثالثة.

وبدوره أكد م. احمد المصدر على حرصه بدعم نادي المصدر وتمنى له عودة سريعة لمصافي الدرجة الثانية، وأضاف أن البلدية تسعى دائما لدعم وتقديم ما أمكن لمؤسسات المجتمع المحلي.

وبدوره أكد أ. ايمن المصدر رئيس نادي المصدر على عمق العلاقة التي تربط البلدية بالنادي، وقدم شكره لبلدية المصدر على جهودها بدعم واسناد نادي المصدر.