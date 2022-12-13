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بلدية خزاعة تشرع بإزالة بعض المكبات العشوائية

13 كانون أول / ديسمبر 2022 12:30

خانيونس- الرأي

شرعت طواقم بلدية خزاعة صباح اليوم بإزالة بعض المكبات العشوائية في بلدة خزاعة، حيث تأتي هذه الأعمال في إطار المساعي التي تبذلها طواقم بلدية خزاعة من أجل الحفاظ على سلامة المواطن.

وأعرب رئيس قسم الصحة والبيئة م. عاصم النجار، عن أمله في انتهاء ظاهرة المكبات العشوائية والحفاظ على نظافة البلدة داعيًا المواطنين إلى إتباع الإرشادات الصحية في وضع النفايات في الاماكن المخصصة، للحفاظ على الصحة العامة.

علماً بأنه ستكون هناك فرق للرقابة والمتابعة، ومن يتسبب في حدوث مكرهة صحية لن يتم التهاون معه، وسيتم التعامل معه وفق القانون.

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