العمل وأمان ماليزيا توقعان مشروع افتكاك الشهادات مقابل العمل

غزة- الرأي

وقعت وزارة العمل، ومؤسسة أمان فلسطين ماليزيا، صباح اليوم، مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل.

ومَثَلَ وزارة العمل وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين، ومدير عام خدمات التشغيل أ. محمد طبيل، ورئيس وحدة المشاريع والتعاون والدولي أ. أيمن أبو كريم، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، في حين مَثَلَ مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا المدير التنفيذي م. عمر صيام.

وأعرب وكيل وزارة العمل عن سعادته بتوقيع اتفاقية المشروع، والشراكة مع مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا، بما يساهم في التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، وتحقيق الفائدة للعديد من الخريجين والخريجات.

وأكد الغصين وقوف وزارته إلى جانب سكان القطاع المحاصر، والعمل بكل طاقاتها في توفير العديد من المشاريع التي تخدمهم، وتخفف من معاناتهم.

وأفاد بأنه تم توقيع اتفاقية المشروع بتمويل كريم من مؤسسة أمان فلسطين ماليزيا بلغ 150 ألف دولار.

وأشار الغصين إلى أن هذا المشروع الثاني الذي تنظمه وزارة العمل من أجل افتكاك الشهادات الجامعية، حيث تم خلال أكتوبر الماضي اختتام مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل مع بتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، وتم تحرير 60 شهادة جامعية.