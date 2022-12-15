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مجمع ناصر الطبي يطلع وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية على مشروع الأمومة

15 كانون أول / ديسمبر 2022 09:10

مجمع ناصر الطبي يطلع وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية على مشروع الأمومة
مجمع ناصر الطبي يطلع وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية على مشروع الأمومة

غزة- الرأي

اطلع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD على تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من مشروع الأمومة والطفولة في مجمع ناصر الطبي، وكان باستقباله مدير عام مجمع ناصر الطبي د.عاطف الحوت، ومدير مستشفى الياسين الجراحات د.ناهض ابو طعيمة ورئيس لجنة استقبال الوفود أ.بسام مسلم ورئيس قسم الحضانة د.حاتم ضهير.

وبين رئيس قسم الحضانة د.حاتم ضهير مدى رضا الوفد عن المشاريع التي تم تنفذها في المجمع، إضافة إلى العمل والخدمات التي يتم تقديمها داخل المجمع للمرضى والجمهور.

 من جانبه، ثمن الحوت هذه الزيارة وهذا الاهتمام التي توليه المؤسسات الدولية لمجمع ناصر الطبي كمؤسسة صحية تخدم المرضى في محافظة خانيونس، مؤكدا على أن هذه المشاريع تصب في مصلحة المرضى والخدمات التي يقدمها المجمع لهم، متمنيا المزيد من التعاون المشترك من أجل تجويد الخدمات والارتقاء بالمنظومة الصحية في قطاع غزة المحاصر.

وقام الوفد بجولة داخل مستشفى التحرير شملت قسم طوارئ الأطفال وأقسام العمليات وأقسام الحضانة، والذي أبدى استعداده باستكمال المشاريع التي تدعمها المنظمة في القريب العاجل.

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