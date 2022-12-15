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بلدية عبسان الكبيرة تستقبل لجنة مناقشة المناطق الإقليمية

15 كانون أول / ديسمبر 2022 01:24

بلدية عبسان الكبيرة تستقبل لجنة مناقشة المناطق الإقليمية
بلدية عبسان الكبيرة تستقبل لجنة مناقشة المناطق الإقليمية

خان يونس- الرأي

استقبلت بلدية عبسان الكبيرة صباح أمس الثلاثاء وفداً من لجنة مناقشة المناطق الإقليمية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ممثلا بـ م. إبراهيم رضوان رئيس اللجنة، وعضوية أ. د. فريق القيق وم.عمر زايده، م. رنا أبو جبل.

وكان في استقبالهم رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر وعدد من موظفي البلدية.

حيث جاءت الزيارة في إطار سعى الأمانة العامة ووزارة الحكم المحلي للعمل على حل جميع مناطق النفوذ في قطاع غزة.

وخلال الزيارة افتتح رئيس البلدية اللقاء بالترحيب بالحضور موضحاً أهمية المناطق الإقليمية ودور البلدية في الاشراف الإداري عليها.

وبعد الاطلاع على العرض المقدم حول ضم المناطق الممنوح للبلدية صلاحيات إدارية واشرفية فيها وذلك لتسهيل تقديم الخدمات لمواطنين البلدة في كافة القطاعات.
يذكر أن البلدية تسعى لتقديم وتطوير الخدمات في مختلف مناطق النفوذ الإداري.


 

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