المالية تستقبل وفداً من اتحاد الصناعات لمناقشة بعض الملفات

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة المالية أ.عوني الباشا وفداً من اتحاد الصناعات بقطاع غزة، ضم نائب رئيس الاتحاد ناصر الرملاوي، وعضو مجلس ادارة الصناعات الغذائية تامر الوادية، وعضو مجلس ادارة الصناعات الخشبية وضاح بسيسو.

ورحب الباشا بالوفد الزائر، مؤكداً حرص وزارته على الشراكة الدائمة مع المؤسسات المحلية في اطار تعزيز الاقتصاد الوطني.

وناقش الطرفان واقع الاقتصاد الوطني وآليات دعم الصناعات المحلية، داعين إلى ضرورة عقد لقاءات دورية لمتابعة القضايا التي تخص اتحاد الصناعات.

وأعرب الرملاوي عن شكر الاتحاد لوزارة المالية على جهودها في تسهيل عمله، وبما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتحسين واقع الصناعات بغزة.