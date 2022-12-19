الأوقاف تستعد لتكريم كوكبة من المبدعين والحفظة المتميزين

غزة- الرأي

تستعد وزارة الأوقاف والشئون الدينية لتكريم المبدعين في مجال القرآن الكريم والحفظة المتميزين من جميع المؤسسات القرآنية.

جاء ذلك خلال الحفل القرآني السنوي المركزي "السابقون بالخيرات" والمقرر تنظيمه يوم الأحد الموافق 25/12/2022م, في منتجع الشاليهات بغزة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم د. محمد سالم انتهاء كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفل، مشيراً إلى أن اللجنة عملت بجهود مضاعفة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التنسيق وتجهيز المكان والدعوات والتأكد من كافة التفاصيل لتحقق النجاح الذي تسعى إليه الوزارة.

وأكد سالم أن الأوقاف تولي ملف القرآن الكريم اهتماماً كبيراً, وتسعى من خلال تحفيظ القرآن الكريم إلى تخريج جيل قرآني مؤمن بربه ويعمل لصالح دينه ووطنه.

ومن المتوقع أن يشهد الاحتفال إقبالاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً ورسمياً رفيع المستوى إضافة لمشاركة عدد من المسؤولين.