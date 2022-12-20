5 فوائد صحية لسمك البلطى.. أبرزها دعم المناعة والأعصاب والعضلات

البلطي سمكة بيضاء موطنها الشرق الأوسط وأفريقيا، يتم استزراع غالبية أسماك البلطي المستهلكة عالميًا ، يمكن أن يزدهر البلطي الذي يتم تربيته في المزرعة في المياه المالحة أو المياه العذبة ، البلطي هو مصدر بروتين قليل الدهن ومغذي يوفر العديد من الفوائد الصحية، فهو من الأسماك منخفضة السعرات الحرارية والصوديوم ، بما في ذلك كونه مصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية الهامة وإليك خمس فوائد لتناوله ، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

1. يحتوي على 23 جرامًا من البروتين لكل وجبة

حصة واحدة من البلطي توفر 23 جرامًا من البروتين ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للبروتين الخالي من الدهون، يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية لنمو خلايا الجسم وتطورها وإصلاحها، كما أنه ضروري لبناء الهرمونات والإنزيمات التي تساعد على ضمان عمل الجسم بشكل صحيح.

2. إنه مصدر رائع للسيلينيوم



حصة واحدة من البلطي تحتوي على 88٪ من مدخولك اليومي الموصى به من السيلينيوم، يدعم هذا المعدن الأساسي الغدة الدرقية ويساعد على إنتاج هرمونات للنمو والتطور والتمثيل الغذائي، السيلينيوم هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من تلف الخلايا وقد تساعد في دعم جهاز المناعة لديك.

3. يحتوي على أكثر من 25٪ من احتياجاتك اليومية من الفوسفور



يوفر تناول وجبة واحدة من البلطي 28٪ من مدخولك اليومي الموصى به من الفوسفور ، وهو معدن أساسي موجود بشكل رئيسي في العظام والأسنان ويعمل مع الكالسيوم لدعم صحتهم، يلعب الفوسفور أيضًا أدوارًا إضافية في الجسم ، بما في ذلك الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي في دمنا ، واستخدام الطاقة وتخزينها وصنع الخلايا.

4. إنه مصدر ممتاز لفيتامين د



ما يميز البلطي عن الأنواع الأخرى من المأكولات البحرية هو محتواه من فيتامين د ، والذي يصعب العثور عليه في الأطعمة، يمكن أن تساعدك الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د مثل البلطي في تلبية احتياجاتك الغذائية لدعم جهاز المناعة والأعصاب والعضلات، بالإضافة إلى ذلك ، يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم لبناء والحفاظ على صحة العظام والأسنان.

5. مصدر جيد للبوتاسيوم



أخيرًا ، يعتبر البلطي مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم المغذي ، والذي يوجد أيضًا في العديد من الفواكه والخضروات ، مثل الفوسفور وفيتامين د ، يدعم البوتاسيوم العظام والأعصاب والعضلات، كما أنه يعمل مع الصوديوم للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.