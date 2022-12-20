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النيابة العامة تجتمع بمُمثّلي سلطة المياه لمناقشة عدة قضايا

20 كانون أول / ديسمبر 2022 10:05

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غزة-الرأي 

اجتمع المكتب الفني في النيابة العامة، ممثلاً  برئيسه المستشارصلاح الدريوي، والمساعد القانوني أ. هشام الجدبة، مع ممثّلي سلطة المياه وجودة البيئة، والمتمثّلين بمدير عام الشؤون التنظيمية أ. سامح أبو زعنونة، والمساعد القانوني أ. عماد بلال، والباحث القانوني أ. مازن صادق.


وأكد المستشار الدريوي على أهمية قطاع المياه في محافظات غزة، والمحافظة عليه من العبث، موضحاً أن النيابة العامة تُولي أهمية كبيرة للقضايا المحالة لها بهذا الخصوص، وتعمل على سرعة إنجازها واتخاذ الإجراءات القانونية وفق ضوابط محددة؛ للوصول للعدالة الناجزة.


وخلال الاجتماع تم مناقشة  مسألة انتشار الشاليهات السياحية، وحفر آبار المياه، وأهمية المحافظة على قطاع المياه لما يُعانيه قطاع غزة من نقص في المياه الجوفية، وضرورة تنظيم حفر الآبار وضبطها، وكيفية استغلال المياه المستخدمة سواءً للزراعة أو إعادة ترتيبها في الخزان الجوفي، والعمل على التحقق من الشروط الفنية والصحية للمياه المستخرجة من الآبار.
 

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