جودة البيئة تجتمع بادارة معهد المياه والبيئة في جامعة الازهر

غزة-الراي

اجتمع مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا مع ادارة معهد المياه والبيئة في جامعة الازهر.



بدوره، أوضح م.مازن أن الزيارة تأتي في اطار التنسيق مع جامعة الازهر فيما يتعلق باتلعاون المشترك في جوانب أكاديمية وبحثية أو حتى في مجال اجراء بعض الفحوصات المخبرية في مختبر سلطة المياه وجودة البيئة، مشيداً بجهود كلا من د.خالد عبيد مدير معهد المياه والبيئة في جامعة الازهر و د.محمد أبو جبل محاضر في المعهد والجهود المبذولة من قبل سلطة المياه وجودة البيئة.



من ناحيته ،أكد مدير دائرة التوعية م.خالد أبو غالي على أنه من ضمن استراتيجية الدائرة بتفعيل دور التوعية البيئية ورفع الوعي البيئي لدى الطلاب والطالبات في جامعة الازهر.

