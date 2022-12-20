وكالة الرأي الفلسطينية "حماد" يؤكد على حوسبة الخدمات الإدارية الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: إطلاق اسم الشهيد أبو حميد على إحدى المدارس بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد الاجتماع الأول للجنة تقييم أفضل مبادرة خيرية فردية وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية وفد من وزارة العمل يزور معرض الطبق الخيري بمعهد الأمل للأيتام وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنعي الأسير الشهيد "أبو حميد" مؤكده أنه مسيرته النضالية تدرّس للأجيال وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تتفقد مصادر المياه الجوفية ومحطات التحلية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم يوم ترفيهي لأبناء نزلاء مراكز التأهيل والإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ مجمع الشفاء تقدم خدماتها لقرابة (26) ألف مريض خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش اعتماد نظام مالي للنقابات
أخبار » الأخبار الحكومية

جودة البيئة تجتمع بادارة معهد المياه والبيئة في جامعة الازهر

20 كانون أول / ديسمبر 2022 11:48

111
111

غزة-الراي 
اجتمع مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا مع ادارة معهد المياه والبيئة في جامعة الازهر.


بدوره، أوضح م.مازن أن الزيارة تأتي في اطار التنسيق مع جامعة الازهر فيما يتعلق باتلعاون المشترك في جوانب أكاديمية وبحثية أو حتى في مجال اجراء بعض الفحوصات المخبرية في مختبر سلطة المياه وجودة البيئة، مشيداً بجهود كلا من د.خالد عبيد مدير معهد المياه والبيئة في جامعة الازهر و د.محمد أبو جبل محاضر في المعهد والجهود المبذولة من قبل سلطة المياه وجودة البيئة.


من ناحيته ،أكد مدير دائرة التوعية م.خالد أبو غالي على أنه من ضمن استراتيجية الدائرة بتفعيل دور التوعية البيئية ورفع الوعي البيئي لدى الطلاب والطالبات في جامعة الازهر.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟