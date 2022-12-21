المواصلات: الإدارة العامة للطرق تختتم مشروع تبليط ساحة دائرة ترخيص رفح

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة للطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات، بالتعاون مع بلدية رفح مشروع تبليط ساحة دائرة ترخيص رفح، وذلك ضمن سعي الوزارة لتطوير مرافقها المنتشرة عبر المحافظات.

وأكد م. محمد سرور نائب مدير عام الإدارة أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لتبليط الساحة الخارجية لدائرة ترخيص رفح.

وأضاف سرور أن الهدف من هذا المشروع هو توفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال إجراء المعاملة وتوفير مكان لفحص المركبات وكذلك اصطفافها داخل الترخيص.

من جانبه قال م. يوسف الطويل رئيس قسم المشاريع، إن ساحة ترخيص رفح تعرضت لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار خلال موسم الشتاء الحالي مما استدعى ضرورة السرعة في إنجاز المرحلة الثانية من أعمال التبليط.

وأشار الطويل أن المساحة التي تم تبليطها 250 متر مربع خلال المرحلتين، حيث تم إنجاز 140 متر مربع في المرحلة الثانية والأخيرة.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من تبليط كافة ساحات دوائر التراخيص المنتشرة عبر المحافظات الخمسة.

وشكر الطويل بلدية رفح على جهودها في إنجاز هذا المشروع الذي يخدم المواطنين في محافظة رفح.

يذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن الخطة السنوية الاستراتيجية لتطوير مرافق الوزارة.