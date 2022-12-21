وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تعقد ورشة عمل لطلبة البرلمان الطلابي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يعقد لقاءً تدريبيًا حول امتحان الـ TIMSS وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يتابع عملية تصوير الامتحانات النهائية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة اسعافات أولية لطلبة اللجنة الصحية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يناقش مهارات تدريس الكتابة باللغة الانجليزية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس ينظم مسابقة اللياقة البدنية الكشفية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتلع مئات الأشجار ويجرّف أراضي زراعية غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات: الإدارة العامة للطرق تختتم مشروع تبليط ساحة دائرة ترخيص رفح وكالة الرأي الفلسطينية "ناصر أبو حميد" حُر بعدما استنفذ أنفاسه في مارثون الحرية الأخير
أخبار » الأخبار الحكومية

المواصلات: الإدارة العامة للطرق تختتم مشروع تبليط ساحة دائرة ترخيص رفح

21 كانون أول / ديسمبر 2022 12:32

المواصلات: الإدارة العامة للطرق تختتم مشروع تبليط ساحة دائرة ترخيص رفح
المواصلات: الإدارة العامة للطرق تختتم مشروع تبليط ساحة دائرة ترخيص رفح

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة للطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات، بالتعاون مع بلدية رفح مشروع تبليط ساحة دائرة ترخيص رفح، وذلك ضمن سعي الوزارة لتطوير مرافقها المنتشرة عبر المحافظات.

وأكد م. محمد سرور نائب مدير عام الإدارة أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لتبليط الساحة الخارجية لدائرة ترخيص رفح.

وأضاف سرور أن الهدف من هذا المشروع هو توفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال إجراء المعاملة وتوفير مكان لفحص المركبات وكذلك اصطفافها داخل الترخيص.

من جانبه قال م. يوسف الطويل رئيس قسم المشاريع، إن ساحة ترخيص رفح تعرضت لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار خلال موسم الشتاء الحالي مما استدعى ضرورة السرعة في إنجاز المرحلة الثانية من أعمال التبليط.

وأشار الطويل أن المساحة التي تم تبليطها 250 متر مربع خلال المرحلتين، حيث تم إنجاز 140 متر مربع في المرحلة الثانية والأخيرة.

وأضاف،  أنه تم الانتهاء من تبليط كافة ساحات دوائر التراخيص المنتشرة عبر المحافظات الخمسة.

وشكر الطويل بلدية رفح على جهودها في إنجاز هذا المشروع الذي يخدم المواطنين في محافظة رفح.

يذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن الخطة السنوية الاستراتيجية لتطوير مرافق الوزارة.

المواصلات: الإدارة العامة للطرق تختتم مشروع تبليط ساحة دائرة ترخيص رفح 878b318c-22ee-4e61-8455-35401c20b218
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟