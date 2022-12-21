اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تتفقد مصادر المياه الجوفية جنوب القطاع

غزة- الرأي

نظمت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة، جولة تفقدية ميدانية لمصادر المياه الجوفية، ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي في منطقة المحررات والمواصي، ومناطق الأحياء السكنية جنوب قطاع غزة.

وشارك في الجولة أعضاء اللجنة الاقتصادية النواب يونس أبو دقة، ود. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي، بحضور رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يوسف إبراهيم، ومدير عام وحدة التخطيط والمشاريع م. مازن البنا ومدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م. سامح أبو زعنونة، ومدير عام الإدارة العامة للمحررات، وممثلين عن بلدية خانيونس.

وبين النائب العبادسة أن الزيارة تهدف للتعرف على واقع المياه في قطاع غزة والانتهاكات على مصادر المياه، ومدى ملائمة التشريعات والقوانين مع الوضع الحالي.

من جانبه، عرض رئيس سلطة المياه وجودة البيئة طبيعة عملهم وآليات وشروط ترخيص آبار المياه وكيفية الاستفادة منها والصعوبات والتحديات التي يواجهونها، والخطوات والاجراءات المتبعة لترشيد استهلاك المياه للمواطنين، مبيناً الخطط التطويرية المستقبلية للحفاظ على المياه في قطاع غزة.

وتعرف النواب خلال الجولة الميدانية على مصادر المياه المتوفرة للمواطنين في تلك المناطق، وسبل وقف الاعتداء على المياه الجوفية والبيع التجاري لها، ومحطات التحلية العاملة بدون ترخيص ومدى استنزافها للمياه الجوفية،

واستمعوا لشكاوى المواطنين في الأحياء السكنية والمشكلات التي تواجههم، واعدين بحلها مع جهات الاختصاص المختلفة.