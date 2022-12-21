بلدية دير البلح تثمن جهود الهيئة الفلسطينية للتنمية في توفير منقذين بحريين

الوسطى- الرأي

أجرى رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو زيارة للهيئة الفلسطينية للتنمية والتثقيف في إطار توطيد العلاقة مع مؤسسات المجتمع المحلي، وبحث آفاق التعاون المشترك من ناحية أخرى.

وعبر خلال الزيارة عن تقديره لجهود الهيئة في إنجاح موسم الاصطياف من خلال توفير عدد من المنقذين البحريين، متمنياً استمرار التعاون في مجالات أخرى لتقديم الخدمات لأبناء المدينة.

وأشاد بالخدمات التي يقدمها المنقذين لأبناء المدينة ودورهم في الحفاظ على سلامة المواطنين، وأضاف: كان بحمد الله موسم ناجح بجهود كافة الأخوة، ونتمنى أن يكون الموسم القادم أفضل وأن يمر بسلام.

كما تم خلال الزيارة مناقشة احتياجات المدينة وسبل التعاون مع الجمعية لتنفيذ مشاريع مشتركة من شأنها الارتقاء بالمدينة وتطويرها.