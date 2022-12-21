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الأشغال تكرم وكيل وزارتها لبلوغه سن العطاء

21 كانون أول / ديسمبر 2022 08:28

غزة- الرأي

كرمت وزارة الأشغال العامة والإسكان وكيل وزارتها المهندس ناجي سرحان لبلوغه سن العطاء.

وحضر حفل التكريم لفيف من القيادات الحكومية وقيادات القطاع الخاص، والعمل النقابي.

 وفي كلمة له أمام الحضور، شكر م. ناجي سرحان أسرة الوزارة والضيوف على هذه اللفتة الطيبة، مشيرا إلى اطمئنانه على الوزارة لوجود الكادر الفني والإداري المميز والقادر على إكمال طريق البناء والتنمية.

ونوه م. سرحان أنه باق بين فريق عمل الوزارة ليقدم الاستشارات الفنية اللازمة بحكم خبرته الطويلة في مجال العمل الهندسي.

وقدم مسير أعمال الوزارة د. م جواد الأغا درع التكريم للمهندس ناجي سرحان نيابة عن موظفي الوزارة.

كما قدم له اتحاد المقاولين واتحاد الصناعات الإنشائية ونقابة المهندسين دروع تكريم، وذلك شكراً لجهوده في دعم العمل النقابي والقطاع الخاص.

يذكر أن م. سرحان التحق بالعمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ عام ١٩٩٥، وقد تقلد العديد من المناصب الحكومية، وقد كان له العديد من المبادرات في تطوير العمل بحكم خبرته الكبيرة المتراكمة ساهمت في الارتقاء بمسيرة الوزارة والعمل الحكومي بشكل عام.

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