التعليم تُطلق معايير الجودة والاعتماد المدرسي الجديدة

غزة- الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي- وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي معايير الجودة والاعتماد المدرسي الجديدة والتي تهدف إلى إحداث المزيد من التطوير والتجويد للعمل التربوي.

وتضم المعايير أربعة مجالات أساسية هي: القيادة التربوية، عمليات التعليم والتعلم ونتاجات الطلبة، إدارة الموارد، المجتمع المحلي.

وعقدت الوزارة اجتماعاً للإعلان عن هذه المعايير بمشاركة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا، ونائب عميد كلية التربية في الجامعة الإسلامية ورئيس لجنة تطوير معايير الجودة والاعتماد المدرسي د. إياد الدجني، ومدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي د. منى الصادق، وعدد من المدراء العامين ومديري التربية، ولجان الجودة والاعتماد المدرسي من المديريات، ولجنة تطوير المعايير.

وأكد أبو ندا أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالجودة كأحد أهم أهدافها، حيث يتم التركيز على جودة المدخلات مروراً بجودة العمليات وصولاً إلى جودة المخرجات، ومن خلال الاستناد إلى معايير واضحة ومحددة ومعلنة يتم التقييم في ضوئها، للارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية للمستوى المنشود.

من جهته أكد الدجني على أهمية معايير الجودة والاعتماد المدرسي، والدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز وتشجيع تبني هذا الفكر.

وأثنى على دور أعضاء لجنة تطوير المعايير، ولجنة إعداد الممارسات المُثلى للأداء المدرسي لما بذلوه من جهد كبير على مدار اللقاءات السابقة.

من جهتها، تحدثت الصادق عن دور وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي في تطوير المعايير وإعداد دليل الاعتماد المدرسي، حيث تم الاستناد إلى المعايير السابقة للاعتماد وتم العمل على تطويرها وتحديثها وفقاً لأسس ومبادئ إدارة الجودة الشاملة، وذلك بمشاركة مختصين من الوزارة والمديريات والمدارس والجامعات.



وقد قامت الوزارة بتعميم معايير الجودة والاعتماد المدرسي الجديدة بعد اعتمادها من قيادة الوزارة للميدان التربوي للعمل بمقتضاها.

كما وأطلقت الوحدة دليلاً شاملاً للاعتماد المدرسي والذي يتضمن نظام الاعتماد المدرسي الجديد بكافة عملياته، بالإضافة إلى معايير الاعتماد والممارسات المثلى؛ والذي يعتبر موجهاً ومرشداً للإدارة المدرسية للارتقاء بالأداء التعليمي في ضوئها.



وفي نهاية الاجتماع تم تكريم أعضاء لجنة تطوير معايير الجودة والاعتماد المدرسي ولجنة إعداد البرنامج التدريبي الخاص بهذا المجال.