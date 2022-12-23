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اليازوري يشدد على أهمية التبادل العلمي لتعزيز المعرفة وتعميق الخبرات

23 كانون أول / ديسمبر 2022 11:43

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غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري على ضرورة الإستمرار في تبادل الخبرات مع الدول الاخرى، لاسيما في المجال البحري لما يمثله من أهمية استراتجية وحيوية.


جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها  دائرة التدريب بالوزارة علمية بعنوان "تقييم المخزون السمكي للأنواع الأقتصادية في بحر غزة"،وذلك برعاية وكيل الوزارة، ومشاركة م.وليد ثابت مدير عام الثروة السمكية، ومدراء الإدارات وتخصصات البيطرة والانتاج الحيواني في الوزارة.

اضاف الوكيل أن الوزارة معنية بإستمرار الأبحاث والإسهامات التي من شأنها تعميق المعرفة وتراكم الخبرات.


وتأتي الورشة لعرض تفصيلي من المهندس محمد أبو طير مدير دائرة البيئة البحرية للورشة التي شارك فيها في مقر منظمة "الفاو" في ايطاليا خلال شهر نوفمبر الماضي.


بدوره، افتتح الورشة مدير دائرة التدريب أ.سامي النخالة  مؤكداً على أهمية الورشات العلمية لتعزيز الواقع الزراعي بكل المجالات.




 

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