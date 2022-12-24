النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2421) السبت 24/12/2022

أخبار فلسطينية﻿

التحرير الفلسطينية تحذر من مخاطر حكومة نتنياهو على الوضع الإقليمي والدولي

أخبار إسرائيلية

عرب إسرائيل يحذرون من سياسة حريق شامل للحكومة الإسرائيلية ضدهم

استطلاع: لو أعيدت الانتخابات الإسرائيلية لكان نتنياهو أقوى

قناة إسرائيلية: اتفاق تشكيل حكومة نتنياهو يتضمن بند فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية

قناة إسرائيلية: اتفاق تشكيل الحكومة الائتلاقية يتضمن إقرار قانون إعدام منفذي العمليات

سيؤدي لتشريع لعشرات البؤر الاستيطانية

استنفار دبلوماسي إسرائيلي لمنع قرار أممي ضد الاحتلال

بالأسماء.. الأمم المتحدة تصدر قأئمتها السوداء بالشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية

هآرتس: لو تواجدت "توكا" لما تم الكشف عن 30 عميلا من الموساد شاركوا في اغتيال المبحوح

موقع عبري: هكذا نشأت كتيبة جنين المسؤولة عن الهجمات

يديعوت: ثلاثة عوائق رئيسية قد تحول دون نجاح نتنياهو بضم السعودية لاتفاقات التطبيع

اخبار دولية

أمريكا وإسرائيل تبحثان العلاقة العسكرية المتنامية بين إيران وروسيا من بين قضايا آخرى

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

الشرطة الإسرائيلية تقتل شابا من كفر قاسم بدعوى محاولته تنفيذ عملية.. والعائلة تنفي

الاحتلال يسلم جثمان شهيدة من الخليل ويطلق سراح أسيرتين من القدس وجنين

يقظة فلسطينية تواجه اتفاقات نتنياهو-سموتريتش.. وصندوق نرويجي يتخذ خطوة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها “تطور خطير”

وفاة عبد الله الدنان أحد أوائل مؤسسي حركة فتح

قيادة الأسرى تتوعد بخوض معركة “الكرامة أو الموت” للتصدي لسياسة بن غفير

مؤسسات الاحتلال تبدأ إقرار خطط الاستيطان الجديدة مع اقتراب تولي الحكومة اليمينية

الشرق الأوسط

استطلاع: لو أعيدت الانتخابات الإسرائيلية لكان نتنياهو أقوى

الاهرام المصرية

مُنظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال يُفسد فرحة الأعياد بمنع الوصول للأماكن المقدسة بالقدس وبيت لحم

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقلقيلية

نادي الأسير: 29 أسيرة يقبعن في مُعتقل "الدامون" الإسرائيلي بينهن طفلتان

الشروق المصرية

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقلقيلية

إصابة ضابطين إسرائيليين في عملية دهس داخل الخط الأخضر واستشهاد المُنفذ

منظمة التحرير تدعو الجاليات الفلسطينية حول العالم للترويج لقضية جثامين الشهداء

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال المقبلة للالتزام بالقانون الدولي

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرة شرقي قلقيلية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

شموع صحية" تنير طريق حنين ومريم نحو الريادة

مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير ذاتي في الخليل

الاحتلال يعتقل محررًا من رام الله

مقاومون يفشلون عملية للاحتلال في جنين

الاحتلال يستولي على مركبة وينصب عدة حواجز غرب جنين

فقدت نصف أراضيها.. اطلالة على بلدة اليامون بين الماضي والحاضر

الصحة: السماح لسكان العمارات المجاورة لمكان التسمم في بيت ساحور بالعودة لمنازلهم

صندوق الثروة السيادي النرويجي يدرس إعادة النظر باستثماراته في إسرائيل

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في غلاف شمال قطاع غزة

الحياة الجديدة

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بيت ريما برام الله

دار الإفتاء: غدا غرة شهر جمادى الآخرة

الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد

مستوطنون يرعون أغنامهم وسط مساكن المواطنين غرب أريحا

الاحتلال يستولي على مركبة وينصب عدة حواجز غرب جنين

السماح لسكان العمارات المجاورة لمكان التسمم في بيت ساحور بالعودة لمنازلهم

جريدة الأيام

»اشتعال المواجهات بعد قمع مسيرات الجمعة التصدي لاعتداءات استيطانية في...

»الرئيس: سنواصل تثبيت روايتنا ونقض الرواية الصهيونية الزائفة

»نتنياهو وسموتريتش: رصد 8 مليارات شيكل لتوسيع شوارع المستوطنين

»الخليل: تشييع حاشد لجثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري

»نشطاء سلام إسرائيليون يتظاهرون احتجاجاً على مواصلة جيش الاحتلال قتل...

»كفر قاسم: الشرطة الإسرائيلية تقتل مواطناً بزعم هجومه ضد عناصرها

»اتهام "الشاباك" بانتزاع اعتراف بالدهس من مواطن من سلواد

»مُسيّرة لجيش الاحتلال تسقط داخل قطاع غزة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرب 48

الخارجية الفلسطينية تحذر من اتفاقيات حكومة نتنياهو وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل

مستوطنون يقتحمون الأقصى ومقامات تاريخية قرب نابلس

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 24 كانون أول (ديسمبر)

ý 2003م استشهاد فادي علوان، أحد أعضاء كتائب القسام، في انفجار سيارة كان يقودها في نابلس

ý 1967 م استقالة أحمد الشقيري من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وتولي عيسى حمودة رئاسة المنظمة بالوكالة.

ý 1993م مقتل ضابط إسرائيلي كبير وجرح 3 جنود إثر إطلاق النار على سيارة عسكرية في غزة بحي النصر وأعلنت كتائب القسام مسئوليتها عن العملية

ý 1908 م تأسيس صحيفة "النجاح" في القدس، لصاحبها ومحررها الشيخ علي أحمد الريماوي. جريدة سياسية أدبية علمية زراعية تصدر مرة واحدة كل أسبوع.