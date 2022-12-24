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الفيفا تعلن عن أجمل هدف في مونديال قطر

24 كانون أول / ديسمبر 2022 07:00

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وكالات-الرأي:

حصد الهدف الذي سجله البرازيلي ريشارليسون من مقصية في مرمى صربيا في أولى مباريات المنتخبين في مونديال قطر، جائزة أجمل هدف في البطولة، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأحرز ريشارليسون هذه الجائزة بفضل تصويت الجمهور متفوقًا على تسعة أهداف أخرى مرشحة.

بعد عرضية من فينيسيوس جونيور في الجزء الخارجي لقدمه اليمنى، سيطر ريشارليسون على الكرة بقدمه اليسرى، قبل أن يلتف ليطلقها أكروباتية خلفية باليمنى في الشباك الصربية مسجلا هدفه الشخصي الثاني في المباراة التي انتهت بفوز "سيليساو" 2-0.

هذا الهدف دفع بأحد المعلقين إلى القول "هذه هي البرازيل"، وجعل الجميع يعتقد أن رجال المدرب تيتي سيشعلون النهائيات بفنياتهم وسحرهم الكروي وارتجالهم، لكن، وعلى الرغم من بعض اللحظات الساحرة، تم إقصائهم من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.

واختار الجمهور هذه الاكروباتية على حساب هدف السعودي سالم الدوسري في الفوز التاريخي ضد الأرجنتين، الهولندي كودي خاكبو ضد الإكوادور، الأرجنتيني إنسو فرنانديس ضد المكسيك، الكاميروني فنسان أبوبكر ضد صربيا، المكسيكي لويس تشافيس ضد السعودية، الفرنسي كيليان مبابي ضد بولندا، ريشارليسون أيضًا ضد كوريا الجنوبية، الكوري سيونغ-هو بايك ضد البرازيل، والبرازيلي نيمار ضد كرواتيا.

وبدأ "فيفا" في منح هذه الجائزة في 2006 ليخلف ريشارليسون بالتالي المكسيكي ماكسي رودريغيس، الأوروغوياني دييغو فورلان (2010)، الكولومبي خاميس رودريغيز (2014) والفرنسي بنيامين بافارد (2018).

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