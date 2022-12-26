بلدية غزة تعالج مشكلة طفح مياه الصرف الصحي في مخيم الشاطئ

غزة- الرأي

عالجت طواقم لجنة الطوارئ مشكلة طفح مياه الصرف الصحي في محيط مدرسة أبو عاصي في منطقة البلاخية بمخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، نتيجة انسداد خطوط الصرف الصحي بفعل تراكم النفايات ومخلفات الشوارع داخل الخط الرئيس.

وأدى طفح مياه الصرف الصحي في المنطقة إلى حدوث مشاكل في الشوارع المحيطة والتسبب بانجراف في الطريق وتجمع مياه الصرف الصحي في المنطقة.

وسارعت فرق الطوارئ وآلياتها بقيادة رئيس اللجنة مصطفى قزعاط إلى المكان وقامت بشفط المياه المتجمعة وتسليك وتنظيف خطوط الصرف الصحي معالجة المشكلة.

ودعت لجنة الطوارئ المواطنين إلى فصل خطوط ومزاريب مياه الأمطار في منازلهم عن شبكات الصرف الصحي وعدم فتح أغطية المناهل لتخفيف الضغط عن الشبكة وتلافي حدوث أي انفجارات في الخطوط خلال المنخفضات الجوية.