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فوز ثمين للسلام على الشمس بدوري الثالثة

27 كانون أول / ديسمبر 2022 08:47

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فاز فريق السلام على نظيره الشمس بهدفين لواحد مساء الاثنين في ملعب بيت حانون شمال قطاع غزة، في اختتام مباريات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم بفرع "غزة والشمال".

وسجل مهند أبو العيش، وعبد الرحمن بعلوشة هدفي السلام في الدقيقتين 19، و54 على التوالي، فيما أحرز عمار الغف هدف الشمس الوحيد بالدقيقة 88.

وبذلك، يرتفع رصيد الفائز إلى 7 نقاط في المركز الأول، والصدارة، وبفارق الأهداف أمام شباب الزيتون.

تأجيل

وقرر اتحاد كرة القدم تأجيل مباراة الدرجة الثالثة في فرع "الوسطى والجنوب" بين المصدر والترابط، والتي كانت مقررة في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط قطاع غزة، إلى وقت يحدد لاحقًا، نتيجة الأحوال الجوية السائدة في القطاع حاليًا.

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