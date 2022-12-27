نيابة جرائم الأموال تجتمع بمدير شرطة محافظة غزة والوفد المرافق له

غزة- الرأي:

اجتمع رئيس نيابة جرائم الأموال المستشار، محمد شحادة، في مقر النيابة، بمدير شرطة محافظة غزة العميد، هاشم السرحي، ومدير مباحث غزة العميد، غسان الرواغ، ومسئول العمليات المركزية العميد، أبو خليل الزيان، ومدراء مراكز مدينة غزة، وقسم العلاقات العامة بالمحافظة.

وأكد المستشار، شحادة خلال الاجتماع، على التعاون الكبير بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية المتمثلة في شرطة محافظة غزة، وثمّن دورها البارز في تطبيق القانون ومحاربة الجريمة، وأثنى على عمل مكاتب التحقيق في النيابات المتخصصة ومباحث شرطة محافظة غزة، ودعاهم لمزيد من العمل؛ وصولاً لمزيد من رقيّ الخدمات المقدمة للمواطنين وإنفاذ القانون.