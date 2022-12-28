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خلال لقاء شبابي حواري

الغصين يؤكد على حق الخريجين والمهنين في العمل والعيش الكريم

28 كانون أول / ديسمبر 2022 11:55

الغصين يؤكد على حق الخريجين والمهنين في العمل والعيش الكريم
الغصين يؤكد على حق الخريجين والمهنين في العمل والعيش الكريم

غزة- الرأي
أكد م. إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل بغزة،  على حق الخريجين والمهنيين في العمل والعيش الكريم، قائلاً إن الوزارة تبذل جهودها لتوفير برامج تشغيل متنوعة لهم.

جاء ذلك، خلال لقاءه بالمنتدى الحواري الشبابي في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني-حشد، بعنوان " الحق في العمل والحماية من البطالة"، والذي شارك فيه عدد من الشباب والفتيات بحضور د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة.

وأضاف م. الغصين إن الواقع الحالي يجعلنا نتجه بتفكيرنا نحو العمل عن بعد، في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وازدياد معدلات البطالة ليس على صعيد القطاع فحسب، بل إن المشكلة عالمية.

وأوضح أن هناك 320 ألف مسجل عبر رابط الجودة والباحثين عن العمل، 50% منهم خريجين جامعيين، و45% من فئة العمال، 5% من فئة المهنيين.

وأشار إلى قرار التشغيل المؤقت المدعوم من الحكومي يتم إقراره حسب احتياج الوزارات من الكادر البشري، وذلك من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وبين أن مشاريع وبرامج التشغيل المؤقت ممولة من الحكومة بغزة أو بتمويل خارجي من عدة دول، وذلك في إطار سد الفجوة وتشغيل أكبر قدر من الخريجين والمهنيين على بند التشغيل المؤقت.

وشدد على أنه يجب أن تكون هناك خبرة وإثبات ذات لدى الشباب الخريجين، من أجل الحصول على فرص تشغيل مؤقت أو فرص للعمل عن بعد، منوهاً أن الوزارة تدعم مشاريع العمل عن بعد عبر إطلاقها مشروع We Start، واهتمامها الجاد عبر الاستراتيجية الوطنية للعمل عن بعد.

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