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الاقتصاد: إزالة رمال خلفها المنخفض الجوي بشارع الرشيد بخانيونس

28 كانون أول / ديسمبر 2022 01:37

الاقتصاد: طواقمنا تزيل رمال خلفها المنخفض الجوي من شارع الرشيد بخانيونس
الاقتصاد: طواقمنا تزيل رمال خلفها المنخفض الجوي من شارع الرشيد بخانيونس

خان يونس- الرأي

أزالت طواقم المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني الرمال التي علقت في شارع الرشيد بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة  خلفها المنخفض الجوي الأخير.

وقالت الوزارة ، إن طواقم المديرية بذلت جهوداً كبيرة طيلة أيام المنخفض الجوي من خلال ازالة الرمال التي اعاقت حركة السير، أو تزويد البلديات بمادة الطين لمنع تدفق المياه إلى البيوت.

وشكر المواطنين وسائقي السيارات طواقم الوزارة على جهودهم في تسهيل حركة السير ورفع كل ما يشكل عائقاً أمام حركتهم.

وكانت طواقم المديرية قد أعلنت حالة الطوارئ في صفوف موظيفها للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الذي استمر ثلاثة أيام.

846df601-2362-44b1-8de0-cb74d77f4a58 الاقتصاد: طواقمنا تزيل رمال خلفها المنخفض الجوي من شارع الرشيد بخانيونس
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