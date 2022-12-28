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فلسطين كانت حاضرة بقوة خلال المونديال

الدعليس يشيد بصمود شعبنا تزامناً مع ذكرى معركة الفرقان ويشيد بنجاح مونديال قطر

28 كانون أول / ديسمبر 2022 01:56

رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس
رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس

غزة - الرأي

أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، بنجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم بصورة مشرفة، وبتضامن وتعاطف الجماهير العربية والغربية مع القضية الفلسطينية خلال المونديال.  

وقال الدعليس في كلمة له في مستهل اجتماع اللجنة الحكومية الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن فلسطين كانت المنتخب رقم 33 الذي شارك في المونديال بفضل التعاطف الكبير مع القضية الفلسطينية، والذي مثّل اندماجًا مع رواية شعبنا ومعاداة للاحتلال.

وأثنى على الوفد الفلسطيني المشارك في تغطية مونديال قطر واسهاماته في الترويج للقضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأشاد الدعليس، بجهود دولة قطر في تنظيم كأس العالم وما حققته من نجاحات في الترتيب وإظهار صورة مشرفة عن الأمة العربية لكل جماهير العالم.

في سياق آخر، أوضح أن الجلسة تأتي بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشر لمعركة الفرقان التي قدّم فيها شعبنا التضحيات وضرب أروع صور الصمود والتحدي أمام آلة البطش الصهيونية.

وشدد الدعليس، على أن شعبنا أفشل مخططات الاحتلال في كسر إرادته خلال العدوان رغم التضحيات والآلام.

ومن جهة أخرى، أشاد بجهود لجان الطوارئ الحكومية في التخفيف من تداعيات المنخفض الجوي الأخير على المواطنين في قطاع غزة.

وأكد الدعليس، أن الطواقم الحكومية المختصة استطاعت تجاوز هذه الأزمة رغم الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع وقلة الإمكانات.  

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