الاقتصاد:دائرة القياس تشرف على معايرة صهاريج الوقود

غزة- الرأي

أشرفت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني على معايرة صهاريج الوقود الخاصة بسيارات نقل الوقود من المعبر إلى المحطات.

وقامت الدائرة بالإشراف على الشركة الخاصة بمعايرة سيارات الوقود، وقامت اللجنة بمعايرة 3 سيارات وقود مختلفة السعات.

وتابع مهندسو الدائرة جميع خطوات المعايرة والتأكد من سلامة وآلية العيار المتبعة من قبل الشركة والاشراف المباشر على المعايرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدائرة لمعايرة جميع سيارات وصهاريج الوقود الخاصة بنقل الوقود من المعبر للمحطات.