وكالة الرأي الفلسطينية عائلة " أبو ريدة " تكرّم رئيس وحدة جراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الصداقة التركي يستقبل إدارة بنك القدس بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يُجري عملية صعبة في قاع الجمجمة لطفل وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة المشتركة تُعلن تنفيذها مناورة "الركن الشديد 3 " وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت لحم المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُجدّد الاعتقال الإداري لأسير من جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الحتة يتفقد سير امتحانات البرنامج التدريبي للتحكيم وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (105) من الوقائع الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

الخاصة بسيارات نقل الوقود من المعبر للمحطات

الاقتصاد:دائرة القياس تشرف على معايرة صهاريج الوقود

28 كانون أول / ديسمبر 2022 02:17

الاقتصاد:دائرة القياس تشرف على معايرة صهاريج الوقود
الاقتصاد:دائرة القياس تشرف على معايرة صهاريج الوقود

غزة- الرأي

 أشرفت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني على معايرة صهاريج الوقود الخاصة بسيارات نقل الوقود من المعبر إلى المحطات.

 وقامت الدائرة بالإشراف على الشركة الخاصة بمعايرة سيارات الوقود، وقامت اللجنة بمعايرة 3 سيارات وقود مختلفة السعات.

 وتابع مهندسو الدائرة جميع خطوات المعايرة والتأكد من سلامة وآلية العيار المتبعة من قبل الشركة والاشراف المباشر على المعايرة.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدائرة لمعايرة جميع سيارات وصهاريج الوقود الخاصة بنقل الوقود من المعبر للمحطات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟