خبراء يحذرون من استخدام روبوتات المحادثة فى الغش الدراسى

حذر أستاذ الفلسفة في كارولينا من أنه يجب أن نتوقع غشًا دراسيا مع ChatGPT، روبوت محادثة من OpenAI مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بعد أن استخدمه أحد طلابه لتكوين مقال، وكتب دارين هيكس، أستاذ الفلسفة بجامعة فورمان في جرينفيل بولاية ساوث كارولينا، منشورًا مطولًا على فيس بوك يشرح بالتفصيل المشكلات المتعلقة ببرنامج الدردشة المتقدم وأول منتج أدبي كان قد اكتشفه في مهمة حديثة لكتابة 500 كلمة.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن لـ ChatGPT، الذي تم تدريبه على عينة ضخمة من النصوص من الإنترنت، فهم اللغة البشرية وإجراء محادثات مع البشر وإنشاء نص مفصل، حيث قال الكثيرون إنه يشبه الإنسان ومثير للإعجاب للغاية.



كتب هيكس: "يستجيب ChatGPT في ثوانٍ بإجابة تبدو وكأنها كتبها إنسان، علاوة على ذلك، إنسان يتمتع بإحساس جيد بالقواعد اللغوية وفهم لكيفية تنظيم المقالات".



وأضاف هيكس: "على الرغم من أنه في كل مرة تطالب فيها ChatGPT، فإنها ستعطي إجابة مختلفة قليلاً على الأقل، إلا أنني لاحظت بعض التناسق في كيفية هيكلة المقالات".



وحذر هيك: "أتوقع أنني سأقوم بوضع سياسة تنص على أنه إذا اعتقدت أن المواد المقدمة من قبل أحد الطلاب قد أنتجتها أدوات الذكاء الاصطناعى، سأقم بالتخلص منها وأعطي الطالب امتحانًا شفهيًا مرتجلًا على نفس المادة، وحتى تطور مدرستي بعض المعايير للتعامل مع هذا النوع من الأشياء، هذا هو المسار الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه. "



وحذر عدد من المعلمين والأساتذة من إمكانيات روبوتات الدردشة الذكية في الأسابيع الأخيرة، حيث قال كيفن برايان ، الأستاذ المشارك في الإدارة الإستراتيجية بجامعة تورنتو الذي أدار برنامجًا لريادة الأعمال قائمًا على الذكاء الاصطناعي ويتابع الصناعة عن قرب، إنه صُدم بقدرات ChatGPT بعد أن اختبرها من خلال إجراء اختبارات متعددة للذكاء الاصطناعي.