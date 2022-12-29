النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2425) الخميس29 ديسمبر 2022
أخبار فلسطينية
- هنية: اتجاهات حكومة الاحتلال الراهنة تضع الوضع على صفيح ساخن
- اشتية: 220 شهيداً فلسطينياً و9 آلاف جريح خلال 2022
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- فصائل المقاومة بغزة تنفذ مناورة “الركن الشديد 3” استعدادا لأي طارئ مع وصول حكومة اليمين الإسرائيلية
منظمات إسرائيلية تتعهد بمساعدة “الجنائية الدولية” في فلسطين
أخبار إسرائيلي
- نتنياهو يوقع اتفاقات ائتلافية لإطلاق حكومته الجديدة اليوم
- منظمات إسرائيلية تتعهد بمساعدة “الجنائية الدولية” في فلسطين
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- حكومة نتنياهو: غالانت وزيرا للأمن وليفين للقضاء والمالية دون حسم
- غانتس يهاتف عبّاس ويطالبه بـ"الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة"
- غانتس يتحدث عن احتمال مهاجمة إيران "خلال عامين أو ثلاثة"
- الكنيست يصادق على "قانون بن غفير"
- الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو: "حق حصري لليهود في أرض إسرائيل"
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اخبار دولية
- أوتشا": المستوطنون أتلفوا 900 شجرة وسلطات الاحتلال هدمت 57 مبنى خلال نصف شهر
اخبار عربية
- العاهل الأردني يحذر من اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة
- العاهل الأردني: مستعدون للصراع إذا تغير الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- غانتس يحذر من تصعيد أمني كبير بسبب سياسات حكومة نتنياهو… والجهاد تدعو لإشغال العدو وتصعيد المقاومة
- الضفة.. إصابة “خطيرة” لفلسطيني برصاص جيش الاحتلال- (فيديوهات)
- زكريا الزبيدي يقرر التبرع بنخاعه العظمي لإنقاذ حياة الأسير المريض وليد دقة
- هنية ردا على نتنياهو: سنواجه الاستيطان بـ”تصعيد المقاومة”
- استمرار المواجهات والتوتر في القدس بعد تسريب قطعة أرض مجاورة للمسجد الأقصى للمستوطنين
- فصائل المقاومة بغزة تنفذ مناورة “الركن الشديد 3” استعدادا لأي طارئ مع وصول حكومة اليمين الإسرائيلية
- منظمات إسرائيلية تتعهد بمساعدة “الجنائية الدولية” في فلسطين
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- حملة المقاطعة ترحب بانسحاب شركة “بن آند جيري” من المستوطنات
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الشرق الأوسط
- نتنياهو يوقع اتفاقات ائتلافية لإطلاق حكومته الجديدة اليوم
- مجلس الأوقاف الإسلامية يحذر من عسكرة باحات الأقصى
الاخبار اللبنانية
- الاستيطان يكشّر عن أنيابه: القدس تحت مقصلة التهويد
- ترتيباتُ ما بعد عباس: القاهرة وعمّان على خطّ «الخلافة»
الغد الأردنية
- “غانتس” يدعو للاستعداد لتصعيد أمني قاس
- “الأقصى” في 2022.. تصاعد خطير بمحاولات فرض “الوجود اليهودي”
- عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى
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الاهرام المصرية
”الشروق المصرية
- حكومة نتنياهو الجديدة تؤدي اليمين اليوم
- ملك الأردن محذرا من انتفاضة جديدة: ستؤدي إلى انهيار كامل وليس في صالح الإسرائيليين ولا الفلسطينيين
- مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بالخليل
- قيادي فلسطيني: إسرائيل تسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني في حي سلوان بالقدس
- مسئول فلسطيني: وزير الدفاع الإسرائيلي هاتف عباس مودعا
- العاهل الأردني يحذر من اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة
- العاهل الأردني: مستعدون للصراع إذا تغير الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس
الشرق القطرية
- العاهل الأردني يحذر من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس
- ترحيب فلسطيني بموقف تشيلي المساند لصمود الشعب وتكريس حل الدولتين
- اشتية: 220 شهيداً فلسطينياً و9 آلاف جريح خلال 2022
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير تسريبات الشيخ تعكس حالة الفوضى داخل السلطة
الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس
14 عملًا مقاومًا بينهم 5 عمليات إطلاق نارٍ في الضفة خلال 24 ساعة
اشتباكات مع الاحتلال في بيت أمر وإصابة شاب بجراح خطيرة
"القسام": البابُ مفتوحٌ أمام مفاجآت قادمة
صحيفة الأيام
- برنامج حكومة نتنياهو: تعزيز الاستيطان في الضفة والقدس والجليل والنقب...
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- »جيش الاحتلال يقتحم مناطق عدة وإقامة بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية
- »"أونروا": نواجه الأزمة المالية الأشد في الأعوام الأخيرة
- »منظمات إسرائيلية تتعهد بمساعدة "الجنائية الدولية" في التحقيق حول الحالة...
- »روسيا تكثف هجماتها على خيرسون المحررة وتواصل الضغط على طول الجبهات في.
صحيفة القدس
- الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتجاهل ذكر المفاوضات مع الفلسطينيين وحل الصراع
- الشيخ: تصريحات العاهل الأردني تشكل بوصلة التحرك العربي
- "أوتشا": المستوطنون أتلفوا 900 شجرة وسلطات الاحتلال هدمت 57 مبنى خلال نصف شهر
- 10 إصابات بانقلاب حافلة تقل موظفين وسط قطاع غزة
- أربعة أعوام من أزمة سياسية في إسرائيل
» الحياة الجديدة
- سدر لـ"الحياة الجديدة": خطة تطوير الخدمات الحكومية تنقلنا من عباءة الأداء التقليدي إلى التفوق الرقمي
- الأزمات تستفحل في لبنان... انخفاض حاد في قيمة الليرة وإقفال محطات وقود وتلوث أدوية
- قصر النمر.. تحفة معمارية تختزل ماضي نابلس وحاضرها
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وكالة الرأي
- الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم
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- المرور: 8 إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
- الاحتلال يعتقل طفلين من القدس المحتلة
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وكالة صفا
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- معهد الأيتام العرب في حيفا.. صرح فلسطيني ضخم نهبته عصابات "إسرائيل"
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الإحصاء: 5.4 ملايين نسمة بفلسطين و9 ملايين خارجها
- كأس العالم قطر 2022 ..أحيا القضية الفلسطينية بقوة رغما عن أنف المطبعين
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اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة
الملك الأردني يُحذر بشأن القدس
عرب 48
- وفاة طفل إثر غرقه في بركة لمياه الأمطار في زعترة
- الشيخ التقى بعبّاس: "التسريبات مفبركة"
- إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في بيت أمر
- حكومة نتنياهو: غالانت وزيرا للأمن وليفين للقضاء والمالية دون حسم
- غانتس يهاتف عبّاس ويطالبه بـ"الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة"
- غانتس يتحدث عن احتمال مهاجمة إيران "خلال عامين أو ثلاثة"
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- 29 كانون أول (ديسمبر)
- 2008 م بدء الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة وطائرات الاحتلال تقصف عشرات المقرات الأمنية والمؤسسات وارتقاء مئات الشهداء في الضربة الأولى.
- 2005م مقتل ضابطٍ إسرائيلي وإصابة ثلاثة بجروح واستشهاد ثلاثة فلسطينيين في عملية نفّذها الجهاد الإسلامي على حاجز صهيوني قرب مدينة طولكرم.
- 2003م أُعلن في القاهرة عن وفاة الكاتب و الباحث و المفكّر الفلسطيني أحمد صدقي الدجاني عن عمرٍ يناهز السادسة و الستين .. و يعتبر أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية ، و أحد روّاد التقارب بين التيارين القومي والإسلامي.
- 1985م اغتيال فهد القواسمة عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية
- 1984 م اغتيال عضو منظمة التحرير الفلسطينية فهد القواسمة في عمّان, على يد مسلح مجهول. أبعدته إسرائيل في الثاني من أيار (مايو) 1980 بقرار صادر عن وزير الدفاع عيزرا وايزمان، مع رئيس بلدية حلحول السابق محمد ملحم. تلا عملية الإبعاد هجوم إرهابي نفذه تنظيم يهودي سري استهدف رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، وأدى إلى إصابة رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة مما أسفر عن بتر ساقيه.
- 1947 م سلطات الانتداب البريطاني تجبر سفينة "التاسع والعشرين من نوفمبر" التي تحمل مهاجرين يهوداً غير شرعيين على مغادرة ساحل فلسطين.
- 1947م مجزرة ترتكبها عصابة الأرغون الصهيونية حيث ألقت برميلا مملوءً بالمتفجرات عند باب العامود بالقدس فقتل 14 عربياً وجرح 27 آخرون.
- 1917م صرح الجنرال اللنبي يوم دخوله القدس بأن غاية الاحتلال البريطاني هي تحرير فلسطين من النير التركي وإنشاء حكومة وطنية حرة فيها.
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