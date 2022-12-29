سلطة المياه تكرّم مؤسسة الندوة العالمية للشباب الاسلامي

غزة- الرأي

كرّم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الاسلامي – مكتب فلسطين أ.أدهم عكاشة على جهود المؤسسة في دعم قطاع المياه و التعاون المشترك بين الطرفين.

فيما أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن التكريم يأتي في اطار الشكر والعرفان لجميع الطواقم العاملة في الندوة في مكتب فلسطين من خلال جهودهم المبذولة في تنفيذ عدة مشاريع مشتركة في قطاع حفر آبار المياه ومحطات التحلية لتلبية احتياجات قطاع غزة بالاحتياج المائي.

واعتبر مدير عام وحدة التخطيط والتوعية م.مازن البنا أن التعاون ما زال متواصلا ومستمرا وأن التكريم جاء لشكرهم على ما قدموه من مشاريع خلال الفترة السابقة، وأكد م.مازن على أن التعاون سيشمل الجوانب التدريبية بالأيام المقبلة.

في حين شكر مدير مؤسسة الندوة العالمية للشباب الاسلامي – مكتب فلسطين أ.أدهم عكاشة كلا من رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم ومدير عام وحدة التخطيط والمشاريع م.مازن البنا ، شكرهم على التكريم واعتبرها لفتة طيبة وجميلة تدفع من أجل الاستمرار بالعمل المشترك بين الطرفين.