بطولة إيطاليا: تعثّر جديد لميلان وإنتر يعود للانتصارات

نجا نادي ميلان حامل اللقب من الخسارة أمام مضيفه ليتشي وتعادل معه 2-2 ليتعثّر للمرة الثانية توالياً في الدوري، فيما حقّق غريمه إنتر فوزاً مهماً على فيرونا بهدف نظيف، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وصعق نادي ليتشي ضيوفه بهدفين في الشوط الأول، أولاً عن طريق المدافع الفرنسي تيو هيرنانديز خطأ في مرماه (3) وفيديريكو باسكيروتو (22).

وعاد ميلان في الشوط الثاني ليدرك التعادل بهدفي البرتغالي رافايل لياو (59) ودافيد كالابريا (71).

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس الثالث الذي سقط 5-1 في افتتاح المرحلة ضد نابولي الجمعة، وتسع نقاط عن المتصدر، فيما ارتقى ليتشي إلى المركز الثاني عشر مع 20 نقطة.

وهذا التعادل هو الثاني توالياً في الدوري لميلان إذ تعثّر بتعادل صادم 2-2 على ملعب سان سيرو ضد روما السبت الماضي، بعد أن تلقت شباكه هدفين قاتلين في الدقائق الأخيرة (87 و90+3)، بعدما سيطر على مجريات المباراة وتقدم بهدفين قبل ربع ساعة من النهاية.

وبعد أربعة أيام فقط، تعرّض لانتكاسة أخرى الأربعاء عندما ودّع على يد تورينو المتواضع من الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا بعد التمديد 1-0، متلقياً الهدف الوحيد في الدقيقة 114 بعد مباراة سيطرة على مجرياتها.

واعتبر المدرب ستيفانو بيولي أنه "في الشوط الأول ارتكبنا أخطاء كان من الممكن تجنبها تماماً، لقد كانت المباراة صراعاً شاقاً".

وأضاف "لقد كان رد فعلنا جيداً، وكان بإمكاننا الفوز في النهاية، لكن يجب أن نفعل ما هو أفضل بكثير ويجب أن نتجنب هذه الأخطاء العادية التي تجعل المباريات أكثر تعقيداً".

ويأتي هذا التعادل قبل أن يخوض ميلان الأربعاء المقبل غمار الكأس السوبر الإيطالية ضد غريمه وجاره إنتر، بطل الكأس الموسم الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.

واستعاد إنتر نغمة الانتصارات بعد تعثّره في المرحلة الماضية أمام مونتسا (2-2)، وخطف ثلاث نقاط بفوزه على فيرونا بهدف سجّله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (3).

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن يوفنتوس، فيما بقي فيرونا في المركز ما قبل الأخير بخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم، وفي رصيده تسع نقاط.

وهذا الفوز هو الثاني توالياً لإنتر أيضاً في كل المسابقات، بعدما انتزع بطاقة ربع نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه الدرامي على بارما 2-1 بعد التمديد الثلاثاء.

وواجه إنتر الذي يلعب في الدور المقبل مع أتالانتا أو سبيتسيا، كل المصاعب لإقصاء سادس ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالية الذي كان متسلّحاً بعودة حارسه المخضرم جانلويجي بوفون الغائب منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وافتتح الكرواتي ستانكو يوريتش التسجيل للضيوف في الدقيقة 26، ليبقى إنتر متأخراً ومودّعاً للمنافسة حتى الدقيقة 88 عندما أدرك مارتينيس التعادل، ليفرض شوطين إضافيين ويفوز بهدف البديل فرانشسيكو أكيربي (110).

وقبيل ذلك، أحبط مونتسا عودة قوية لمضيفه كريمونيزي وفاز عليه 3-2.

وتقدم مونتسا بثلاثية نظيفة عن طريق باتريك تشوريا (8) وجانلوكا كابراري (19 من ركلة جزاء و55).

وانتفض كريمونيزي بعد ذلك وأحرز هدفين عن طريق دانييل تشوفاني (67) والنيجيري سيريل ديسيرس (83)، غير أنه لم يكن قادراً على فرض التعادل.

ورفع مونتسا بهذا الفوز رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد كريمونيزي عند سبع نقاط في المركز العشرين والأخير.

وبعد هذه الخسارة الحادية عشرة هذا الموسم، أعلن كريمونيزي انفصاله عن مدربه ماسيميليانو ألفيني (52 عاماً).

وقال النادي الذي ارتقى هذا الموسم إلى دوري الأضواء ولم يحقق أي انتصار في 18 مرحلة، في بيان "نشكر المدرب ومساعديه على الجدية والاحتراف والعاطفة التي أظهروها في عملهم اليومي".

وأشارت وسائل إعلام عدة إلى أن بديل ألفيني قد يكون دافيد بالارديني (59 عاماً)، المدرب السابق لجنوى وكالياري وباليرمو.