فدائي الشواطئ في المستوى الثاني قبل سحب قرعة كأس آسيا

وضعت قرعة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، منتخبنا الوطني في المستوى الثاني، باعتبار أنه يحتل المركز الخامس آسيويا.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في دولة الإمارات نهاية العام الجاري.

وتقام قرعة كأس آسيا للكرة الشاطئية في تايلاند يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي، حيث أقيمت النسخة الماضية من البطولة عام 2019، وهي تعود الآن بعد إلغاء نسخة عام 2021 بسبب جائحة "كوفيد-19".

ويتصدر التصنيف قبل سحب القرعة خمسة منتخبات هي تايلاند المضيفة، واليابان الفائزة باللقب ثلاث مرات، والإمارات الفائزة باللقب مرتين من قبل، وعمان بالمركز الرابع وفلسطين في المركز الخامس.

ويستعد المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها في تايلاند خلال الفترة من 16-23 آذار/مارس المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم، وجاء المنتخب الوطني المصنف خامس آسيوياً، في المستوى الثاني.

وبدأ فدائي الشواطئ بقيادة المدير الفني سامي سالم معسكرا تدريبيا على ملعب نماء الترابي استعداداً لخوض المنافسات الآسيوية.

تصنيف قرعة كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023:- المستوى الأول: تايلاند، اليابان، الإمارات، عمان- المستوى الثاني: فلسطين، لبنان، إيران (بطل مرتان) ، البحرين (بطل مرة واحدة)- المستوى الثالث: ماليزيا، الصين، الكويت، أفغانستان- المستوى الرابع: قرغيزستان، إندونيسيا، السعودية، أوزبكستان