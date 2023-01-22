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كيفية منع تطبيقات معينة من استخدام البيانات الخلوية على آيفون

22 كانون ثاني / يناير 2023 08:45

كيفية منع تطبيقات معينة من استخدام البيانات الخلوية على آيفون
كيفية منع تطبيقات معينة من استخدام البيانات الخلوية على آيفون

على عكس اتصال Wi-Fi، تكون البيانات الخلوية أكثر تكلفة ومقيدة بشكل متكرر، حتى في ما يسمى بخطط البيانات "غير المحدودة" حيث يحدث الاختناق بعد حد استهلاك محدد مسبقًا، وتختلف تطبيقات آيفون و iPad في مقدار بيانات الإنترنت التي يستهلكونها.
 
وعادةً ما تقوم هذه التطبيقات ببث الفيديو، بينما تستخدم تطبيقات المراسلة التي تستخدمها للبقاء على اتصال مع جهات الاتصال الخاصة بك عادةً القليل جدًا من البيانات، ولكن قد تكون هناك أوقات تستهلك فيها بعض تطبيقات الهاتف المحمول البيانات حتى إذا كنت لا تستخدمها كثيرًا.
 
إعداد استخدام البيانات الخلوية للتطبيقات والخدمات
قد تصل التطبيقات إلى البيانات في الخلفية، مما يشير إلى زيادة حركة مرور البيانات في كل مرة يتم فيها تحديث التطبيق، وبصرف النظر عن مجرد استخدام بيانات الهاتف المحمول، فإن جهاز آيفون الخاص بك به خاصية Wi-Fi Assist بشكل افتراضي. يشير هذا إلى أن Wi-Fi Assist سيتحول تلقائيًا إلى البيانات الخلوية لتحسين الإشارة إذا كان اتصال Wi-Fi ضعيفًا. عندما يكون لديك اتصال Wi-Fi ضعيف ، لا يزال بإمكانك الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف الخلوي ، ولكن بناءً على خطة البيانات الخاصة بك ، قد تستخدم المزيد من البيانات الخلوية كنتيجة لذلك.
 
ومع ذلك ، قد يكون إيقاف تشغيل بيانات الجوال تمامًا هو الحل لهذه المشكلة، ولكن القيام بذلك من شأنه أن يحد من مقدار استخدامك لجهاز آيفون الخاص بك، في هذه الحالات، يمكنك تقليل استخدام البيانات عن طريق منع تطبيقات معينة من الوصول إلى البيانات الخلوية الخاصة بجهاز آيفون، إليك كيف يمكنك القيام بذلك:
- انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك.
 
- حدد الخيار Cellularoption.
- ستعرض الصفحة التالية أحدث استخدام للبيانات، سواء كنت تستخدم بيانات التجوال، والأهم من ذلك، قائمة بالتطبيقات التي تستخدم بيانات الجوال.
- الآن ، قم بتشغيل زر التبديل الأخضر للتطبيقات لتقييدها من استخدام بيانات هاتفك المحمول.
 

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